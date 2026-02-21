- Azul K, la marca de jabón bogotano que nació en San Victorino y hoy produce 72 mil toneladas cada año

Fundada en los años 40 sigue siendo una empresa familiar manejada por la tercera generación y se ha convertido con sus productos competencia para las marcas de peso

La historia de la empresa Azul K se remonta a la década de 1940, cuando Santa Fe de Bogotá, se encontraba en una época de transición y de expansión urbana muy significativa. En aquel momento, la ciudad contaba con una población cercana a los 350 mil habitantes y el eje de su modernización era la Calle Real, hoy carrera séptima, por donde pasaba el tranvía eléctrico.

Fue a ese ambiente al que llegó el matrimonio de comerciantes conformado por la señora Ernestina Mora y su esposo Benjamín Camargo, procedentes del municipio de Girardot, Cundinamarca. Una vez en la ciudad, los esposos Camargo Mora se establecieron en la zona de San Victorino y en pleno corazón de Bogotá, montaron una miscelánea y una Cacharrería a las que les pusieron por nombre Almacenes Aliados.

Olfato para los negocios

Después de varios meses de funciona miento, se dieron cuenta de que el producto que más se vendía en la ciudad era el jabón para lavar la ropa, y de inmediato se pusieron a la tarea de encontrar la forma de fabricarlo. Para ello consiguieron sebo de animales y soda cáustica, y de manera artesanal, en el patio de la casona donde tenían los almacenes, montaron el pequeño negocio donde mezclaban los dos ingredientes en moldes y lo secaban al sol. Así comenzaron a producir el jabón en barra de color azul para lavar ropa.

En sus inicios, el pequeño negocio funcionó con el nombre de Laboratorios Azul K, propiedad de doña Ernestina y don Benjamín. Posteriormente, en 1952, el señor Germán Merino Visbal, un reconocido negociante y exportador de café oriundo del municipio de Honda, Tolima, entró a formar parte del rentable negocio del jabón. Años más tarde, el que fuera un pujante negocio decayó a causa de la muerte de don Benjamín, pero Merino Visbal, quien ya hacía parte del negocio, aprovecha para hacerle una oferta a la señora Ernestina y el 18 de febrero de 1958 adquiere toda la propiedad y empieza a fabricar jabón Azul, jabón Blanco y un tercer jabón veteado con el nombre de Azul y Blanco.

Ese mismo año, el cafetero tolimense se puso a la tarea de formalizar la pequeña empresa y el resultado de sus esfuerzos fue una empresa legalmente constituida a la que le dio el nombre de Azul K LTDA., que se convirtió en una compañía familiar netamente colombiana, encarrilada en la fabricación de productos de aseo personal y productos para el hogar y el lavado de ropa.

El fuerte de Azul K LTDA. fueron los productos de lavandería, que para la segunda mitad del siglo XX ya habían diversificado a detergentes en polvo y más adelante a jabón líquido para la ropa, baño y para lavar loza. Años más tarde, la marca Azul K se convirtió en la preferida de las amas de casa en Bogotá y otros departamentos como Tolima, Huila, Caquetá, Boyacá, Casanare y Meta.

Diversificación de productos

En la década de los 60, la empresa Azul K trasladó sus instalaciones al sur de la ciudad, a la Localidad de Tunjuelito, en el sector de la Sevillana, y tres años después, en 1963, empezó a maquilar y a producir jabón de baño, con marcas como Lux y Rexona, para la empresa LEVER S.A., que hoy se conoce como UNILEVER ANDINA S.A. con quienes lanzaron al mercado el jabón LAK.

Entre los años 1983 y 1986, la empresa Azul K lanzó al mercado las marcas de jabones Coco y Riel, y ya en el siglo XXI, entre los años 2002 y 2012, lanzaron nuevos productos como los limpiadores líquidos Azul Klean y los jabones Carey. Ese mismo año entra en funcionamiento la planta Tocador C con la última tecnología a nivel internacional en la fabricación de jabones de baño, y también inauguraron la planta de líquidos para la elaboración de productos como Azul Klean y Jabón Coco Azul k, con dos variedades incorporadas: Prendas delicadas y Prendas íntimas. En el año 2017, la compañía puso en funcionamiento un centro de distribución en la Localidad de Fontibón, muy cerca al Aeropuerto Internacional el Dorado, y una nueva planta de producción con tecnología italiana.

Los competidores

La compañía Azul K compite muy de cerca con otra marca muy famosa en Colombia que también nació en Bogotá en la década de los años 40, fundada por otro cundinamarqués: el señor Otoniel Rey, quien llegó a Bogotá desde el municipio de Fusagasugá a trabajar en la Fábrica de Jabones Unidas, propiedad del señor Morris. Azul K también compite con marcas como Colgate Palmolive, Beisbol de Colombia, Brinza, Procter & Gamble y Grasco Group.

Hoy, esta importante compañía colombiana, legado del señor Germán Merino Visbal, está siendo manejada por la tercera y casi cuarta generación de la Familia Merino, y cuenta con 12 referencias de jabones en barra y 15 de cuidado personal entre las que se encuentran Carey, Lak, Coco, Súper Riel, AK-1 Y EcoAzul.

Una de las líneas de negocio de la compañía es la maquila que realizan para grandes multinacionales como Johnson & Johnson, Procter & Gamble y Unilever. También para el mercado nacional con cadenas como D1 y cadenas de supermercados regionales. Mensualmente, la empresa Azul K, produce más de 6 mil toneladas en productos de aseo en la planta de la Sevillana, al sur de Bogotá, lo que equivale a más de 72 mil toneladas de productos anuales entre marcas propias y maquila. La compañía actualmente es liderada por el señor Sergio Arango Palacios, y su gerente general es Carlos José García Bernal.

