- Sin su madrina Verónica Alcocer cerca, Nerú volvió a firmar jugoso contrato con Presidencia

La llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, acompañado por Verónica Alcocer coincidió con el regreso de un viejo conocido del entorno presidencial a la contratación estatal. Nerú Martínez Carrillo, bailarín, coreógrafo y masajista personal de la primera dama, volvió a figurar en los registros oficiales con una serie de contratos que, sumados, superan los 270 millones de pesos con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

El episodio más reciente ocurrió el 29 de enero de 2026. Ese día, a solo dos jornadas de que entrara en vigor la Ley de Garantías, Martínez firmó un nuevo contrato por 36.062.000 pesos con el Dapre. La modalidad fue la misma que ha acompañado todos sus vínculos con la Presidencia desde 2022: contratación directa por prestación de servicios. El acuerdo estará vigente hasta el 31 de julio de este año y contempla pagos mensuales similares a los del contrato inmediatamente anterior.

No es la primera vez que el nombre de Nerú aparece ligado al poder político de Petro. Su primer contrato con el Estado se remonta a diciembre de 2012, cuando el hoy presidente ejercía como alcalde de Bogotá. En ese entonces fue vinculado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el IDRD, para realizar presentaciones artísticas en actividades institucionales de fin de año. Recibió 7 millones de pesos por ese primer encargo. Meses después, en julio de 2013, firmó un nuevo contrato con la misma entidad por 28.104.000 pesos para desarrollar ocho presentaciones de su espectáculo de baile durante cinco meses.

En 2014, aún bajo la administración distrital de Petro, volvió a contratar con el Estado, esta vez con la Secretaría de Integración Social, por 8.386.500 pesos, para acompañar procesos orientados a la primera infancia. Después de ese periodo, su nombre desapareció de los registros contractuales durante varios años.

El regreso ocurrió en septiembre de 2022, apenas un mes después de la posesión presidencial. Desde entonces ha firmado seis contratos consecutivos con el Dapre. El primero fue por 26.366.666 pesos; luego vinieron otros por 29.240.000 y 43.372.667 pesos durante 2023. En 2024 obtuvo el de mayor cuantía: 77.340.288 pesos. En 2025 sumó otro por 64.152.400 pesos. Y ahora, en 2026, el de 36.062.000 pesos. En total, durante la presidencia de Petro, los contratos con el Dapre alcanzan los 270 millones de pesos.

Todos han tenido un objeto similar: apoyar actividades relacionadas con la salud mental y física del personal de la Presidencia, en el marco del bienestar laboral. Las funciones se han mantenido estables, aunque los honorarios mensuales han variado con el tiempo. La coincidencia entre los periodos de poder de Petro y los contratos de Martínez es un dato verificable en los registros públicos. También lo es la cercanía del coreógrafo con la primera dama, con quien mantiene una relación de amistad desde hace años. Mientras Alcocer reside actualmente en Estocolmo, separada del presidente, el nombre de Nerú sigue apareciendo en los documentos oficiales como contratista activo del Gobierno nacional.

