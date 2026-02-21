De qué falleció el salsero Willie Colón en Estados Unidos

El ícono de la salsa falleció en Nueva York por complicaciones respiratorias en medio de las fuertes olas de frío que golpean EE. UU.

Foto: Facebook/Willie Colón

La mañana de este sábado terminó en silencio para la salsa. Willie Colón, uno de sus nombres imprescindibles, murió a los 75 años en Nueva York, la ciudad donde nació y donde construyó una carrera que cambió la historia de la música latina en Estados Unidos. Hijo de puertorriqueños, criado en el Bronx, ese mismo territorio que lo vio crecer fue también el lugar donde falleció, tras varios días de complicaciones de salud.

El artista había sido hospitalizado por problemas respiratorios graves. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, su estado se habría agravado en medio de las fuertes oleadas de frío que atraviesan Estados Unidos por estos días. Las bajas temperaturas, especialmente intensas en la costa este, habrían incidido en un cuadro clínico que terminó siendo irreversible.

William Anthony Colón comenzó su carrera siendo apenas un adolescente. A los 17 años ya estaba vinculado a la escena salsera que más tarde explotaría a nivel internacional. Trombonista, productor y compositor, fue una figura central del sonido que se consolidó en Nueva York durante las décadas de los setenta y ochenta. Desde allí ayudó a definir una identidad musical que conectó a la diáspora caribeña con América Latina.

Su nombre quedó asociado a canciones que cruzaron generaciones. Idilio se convirtió en un himno sentimental que aún suena en celebraciones y emisoras. Gitana mostró su versatilidad como intérprete y productor. El gran varón marcó un punto de inflexión por su temática social y su impacto cultural. A esas piezas se suman muchos otros títulos que hicieron de su repertorio una referencia obligada para entender la evolución de la salsa.

Colón no solo fue cantante. Su trabajo como trombonista y arreglista influyó en el sonido de toda una época. Supo combinar la tradición caribeña con la energía urbana del Bronx, barrio que moldeó su carácter y su visión artística. Desde allí proyectó una carrera que lo llevó a escenarios internacionales y a colaboraciones con figuras clave del género.

En los últimos días habían circulado versiones sobre su estado de salud. Finalmente, su fallecimiento fue confirmado por su entorno cercano en la mañana del 21 de febrero. La noticia cerró un capítulo fundamental para la música latina.

Willie Colón murió en la ciudad que lo vio nacer, en medio de un invierno particularmente duro. Deja una obra extensa, canciones que siguen vigentes y una influencia que atraviesa décadas. Su muerte marca el final de una etapa, pero su música continúa ocupando el lugar que él ayudó a construir.

