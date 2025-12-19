Por primera vez tres magistrados de la JEP mandan a la cárcel a un pesado militar por falsos positivos

La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, junto con los magistrados Gustavo Salazar y Raúl Sánchez, dictaminó culpabilidad del coronel retirado Publio Hernán Mejía. El proceso judicial que comenzó el miércoles 18 de septiembre de 2024 determinó la responsabilidad del militar en el asesinato de 72 personas inocentes. Los asesinatos habrían ocurrido durante los años 2002 y 2005, es decir durante el servicio del coronel Mejía en el batallón Artillería N0 2 la Popa. El militar retirado deberá pagar 20 años de cárcel por su participación en la muerte de los civiles distraídos como guerrilleros.

Reinere nació en Medellín, es abogada y estudió en la Fundación Autónoma de Colombia e hizo una maestría en la Universidad Distrital y una especialización en Derecho Público. Por otra parte, la jurista tiene dentro de su experiencia laboral haber sido Alcaldesa Local de Sumapaz durante el periodo entre el 2008 y 2012. La localidad de Bogotá es un lugar conocido por haber vivido de manera directa el conflicto armado gracias al accionar del extinto Frente 53 de las FARC, que tenía de comandante a Henry Castellanos alias “Romaña”, recordado por las famosas “Pescas milagrosas”, secuestros aleatorios, en la vía al Llano.

El proceso del excoronel Mejía se levantó por su responsabilidad como mando en el Batallón la Popa, uno de los más sangrientos dentro del Dossier de Falsos positivos identificado en la JEP.

Mejía alegó su inocencia a pesar de los testimonios de subalternos suyos, que también están siendo procesados en la JEP. Son muchas las víctimas inocentes del batallón la Popa, que el excoronel Publio u otros deben aportar a la verdad de lo ocurrido, entre las que se encuentra Óscar Alexander Morales, uno de los jóvenes de Soacha que terminaron engañados con una oferta de trabajo asesinados en el Cesar.

