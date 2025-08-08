La movida de Avianca con la que se hizo a 13 aviones Airbus para seguir creciendo

El Grupo Abra del que forma parte con la brasilera Gol cuyo CEO es el chileno Adrian Neuhauser adquirieron la española Wamos Air que opera desde Madrid

Anuncios.

En octubre del año pasado, el Grupo Abra, un holding formado por la colombiana Avianca y la brasilera Gol Linhas Aéreas, compró la aerolínea Wamos Air. Wamos Air con sede en Madrid, es líder internacional en los servicios de wet lease y chárter. El Grupo Abra opera desde Londres, su CEO es el chileno Adrian Neuhauser quien entró a Avianca en 2019 como su director financiero para superar la crisis financiera y liderar la reestructuración de la compañía, dos años después fue ascendido a la presidencia y CEO; en enero de 2024, asumió los mandos del consorcio como CEO y cedió su puesto Federico Pedreira en Avianca a finales del año pasado, continua como vicepresidente de la junta directiva de Avianca.

Anuncios.

El servicio de wet lease de Wamos Air le permite a la aerolínea proporcionar rápidamente aviones, tripulación, mantenimiento y seguros a otras aerolíneas que lo requieran. También ofrecen el servicio de Damp Lease, donde proveen aviones y pilotos; y el servicio de chárter, que es un servicio todo incluido para operadores turísticos y clientes que necesitan un trayecto por un tiempo determinado o para un evento especial, como repatriaciones o misiones humanitarias.

Wamos Air cuenta con una flota de 13 aviones Airbus A330, con una edad promedio de 16.2 años. Esto la convierte en la tercera aerolínea española con la flota más grande de aviones de largo alcance. La capacidad operativa de Wamos Air permite que un avión esté listo para su uso en solo tres horas después de la confirmación de un vuelo. Entre sus clientes habituales se encuentran aerolíneas de los cinco continentes, como Avianca, Air Europa, Iberia, Air New Zealand, Saudia Airlines y TAP Portugal.

Anuncios.

Wamos Air, fundada en 2003, fue propiedad del Royal Caribbean Group antes de ser vendida a un fondo de inversión que, a su vez, se la vendió al Grupo Abra. Enrique Sainz, al frente de la compañía desde 2012, fue el responsable de cambiar la estrategia de la empresa hacia el alquiler de flotas con tripulación, en lugar de centrarse en chárteres para cruceros.

Anuncios..

La historia del Grupo Abra, un matrimonio empresarial entre El Salvador y Brasil

El Grupo Abra se fundó en 2022 a partir de un acuerdo entre los principales accionistas de Avianca liderados por Roberto Kriete y Constantino de Oliveira Junior, accionista controlador de Gol. El objetivo era lograr los costos unitarios más bajos en sus respectivos mercados.

Los líderes del Grupo Abra son su actual presidente, Constantino de Oliveira Junior y su CEO o director ejecutivo Adrián Neuhauser. Roberto Kriete se mantiene como presidente de la junta directiva del Grupo Abra desde su fundación.

Le podría interesar: A Avianca le sirvió crear el Grupo Abra y se metió entre las tres empresas más grandes de Colombia

Constantino de Oliveira Junior fundó en 2001 la empresa de bajo costo Gol Lineas Aéreas que bajo su liderazgo se convirtió en una de las tres aerolíneas más grandes de Brasil. Fue CEO del Grupo Abra entre su creación en 2022 hasta principios del año pasado cuando el cargo fue asumido por el chileno Adrián Neuhauser.