Aumento considerable de votantes vaticinan los encuestadores

Las seis principales encuestadoras, Datexco, Invamer-Galup, Centro Nacional de Consultoría, Yanhass y Guarumo, se reunieron este martes en un foro organizado por la Universidad del Rosario, la Fundación Hanns Seidel y El Tiempo. Indicaron que entre las elecciones parlamentarias y presidenciales se inscribieron 1,2 millones de personas que con seguridad votarán, con base esta cifra, las encuestadoras estiman que serán las elecciones más votadas de la historia.

Luego de reiterar que “las encuestas no predicen, muestran tendencias”, indicaron los gerentes de las compañías, que en principio no deben variar a no ser que exista algún evento inesperado. Advirtieron que el voto de maquinaria ya está incluido en los resultados de las encuestas, por lo tanto, no consideran que pueda ser un factor que cambie los resultados, para ellos, la compra de votos es complicada puesto que los parlamentarios ya gastaron sus presupuestos y deben ser más cuidadosos ante las redes sociales.

Las encuestadoras consideran que las muestras estadísticas utilizadas son matemáticamente válidas y la medición de la “espiral del silencio” o “voto vergonzante” que consideran fue la principal razón de las diferencias presentadas entre las encuestas y los resultados del plebiscito del proceso de paz en 2016, fue tenida en cuenta en los resultados entregados. Las encuestadoras también se juegan su prestigio este domingo.