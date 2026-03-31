- Nueva barcaza transforma el cruce del río Cauca

Una barcaza que puso a funcionar la gobernación del Valle conecta por agua Bugalagrande, Trujillo y Bolívar cuyo acceso por tierra es largo y difícil

Los habitantes de tres municipios del norte del Valle del Cauca están estrenando un esperado proyecto: la barcaza sobre el río Cauca que les acortó los tiempos de desplazamiento. En los últimos días. la gobernadora Dilian Francisca Toro inauguró la barcaza Caramanta, una embarcación que mide 15 metros de largo por 5 metros de ancho y que tiene la capacidad de transportar hasta 31 toneladas de peso. Además, cuenta con un sistema de seguridad para vehículos con 12 compartimientos.

Los habitantes del norte del Valle ahora pueden cruzar el río Cauca en menos de cinco minutos, cuando antes ese mismo recorrido tomaba cerca de una hora.

Específicamente se han visto beneficiados los habitantes de los municipios de Bugalagrande, Trujillo y Bolívar, que ahora pueden movilizar su mercancía a bordo de la barcaza. En otras palabras, son cerca de 60.000 los habitantes de la región que se benefician directamente con este desarrollo.

La inversión del proyecto fue cercana a los 1.500 millones de pesos; sin embargo, debieron esperar algunos meses para la entrada en funcionamiento. Desde octubre de 2024 se venía hablando de la barcaza, aunque tocó esperar hasta 2026 para su inauguración.

Una de las beneficiadas es Sandra Patricia Morales, quien considera que la barcaza permitirá la llegada masiva de visitantes. En sus palabras: Así podremos vender fritanga, almuerzos. Yo aquí preparo sancocho de gallina y de cola en leña y otras cositas; por eso estamos súper contentos, porque con esta construcción vamos a ver más gente. No es la única que está encantada.

José Wilson Hernández, dueño de un pequeño estadero, también considera que la barcaza es una inversión muy útil. En su testimonio afirma: Esto es un proyecto muy bueno para nosotros porque le va a dar más credibilidad al negocio. Además, es un proyecto muy grande el que está haciendo la Gobernación para la comunidad de Robledo, Guasanó, Ricaute, La Herradura, El Guayabo, Chontaduro y Caramanta, porque le da paso a la gente hacia el otro lado del río.

En general, con la reducción de tiempos no solo gana el turismo: el campesinado del Valle del Cauca también tendrá un beneficio enorme gracias a la disminución en los tiempos de desplazamiento. Es un proyecto importante, especialmente si se tiene en cuenta que en el Valle aún existen dudas sobre la financiación del tren de cercanías, el cual no cuenta con respaldo del Gobierno Nacional.

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