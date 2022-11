Después de quedar eliminado de los cuadrangulares finales, Atlético Nacional decidió no renovarle el contrato al mediocampista caleño. Ya tiene ofertas

Las directivas de Atlético Nacional ya empiezan a hacer un barrido de la plantilla pensando en el primer semestre del 2023. El conjunto verdolaga quedó eliminado de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay; y desde ya planean refrescar el equipo pensando en las competiciones que tendrán el año entrante, como la Copa Libertadores de América.

Sin embargo, una decisión sorpresiva fue la que tomó el club en torno al 'Rifle' Andrade, uno de los jugadores mas relevantes en el ultimo año en Atlético Nacional. El jugador fue importante en el torneo que el equipo ganó en el primer semestre del 2022; y aunque en el clausura no brilló tanto, sí era una alternativa interesante para los técnicos, pues al menos generaba preocupación en la defensa rival.

Según lo dio a conocer el periodista Pipe Sierra, el club verdolaga decidió no renovarle el contrato, por lo que no envió ninguna propuesta al mediocampista caleño. Así las cosas, seguir viendo al 'Rifle' Andrade vestido de verde no será una opción, al menos por ahora, para los hinchas verdolagas.

🚨 En este momento, la decisión de #AtléticoNacional es que no se renueve el vínculo con Andrés ‘Rifle’ Andrade (33). El jugador no recibió oferta 🟢⚪️ 👀 Existen acercamientos desde otros equipos, pero #América aún no se ha contactado con el extremo pic.twitter.com/IIONSIhtII — Pipe Sierra (@PSierraR) November 1, 2022



La decisión ya empezó a generar críticas a los Ardila Lulle y su gestión, debido a que siguen manteniendo a otros jugadores que tuvieron un rendimiento pobrísimo durante el semestre, como por ejemplo Jefferson Duque, el delantero del equipo que perdió el penal de la clasificación frente a la Equidad.

El 'Rifle' ya tendría algunas ofertas de otros equipos de la Liga Betplay; y el que más suena es el América de Cali, aunque no se ha contactado con el jugador.