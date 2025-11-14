Los códigos secretos con los que se pueden desbloquear películas ocultas de Netflix

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más grandes del mundo, con miles de películas, series y documentales disponibles para sus más de 300 millones de suscriptores globales. Sin embargo, no todo su contenido es fácil de encontrar. Detrás del algoritmo de recomendaciones existe un amplio catálogo organizado en cientos de categorías que permanecen ocultas para la mayoría de los usuarios.
De acuerdo con datos oficiales, Netflix cuenta con más de 18.000 títulos divididos en aproximadamente 200 secciones, por lo que resulta imposible que una sola persona haya explorado todo su contenido. Aunque la aplicación muestra sugerencias basadas en los hábitos de visualización, el algoritmo no siempre acierta.
Ahí es donde entran los códigos secretos de Netflix, una herramienta poco conocida pero muy útil para quienes quieren descubrir nuevos géneros o rescatar producciones que no aparecen a simple vista.
Cómo usar los códigos
Cada número está asociado a una categoría específica. Solo es necesario introducirlo en la barra de búsqueda de la plataforma o directamente en la URL del navegador usando la dirección:
http://www.netflix.com/browse/genre/000 (reemplazando los ceros por el código deseado).
Estos códigos funcionan tanto en la versión web como en la aplicación disponible para televisores, computadoras o dispositivos móviles.
¿Qué categorías se pueden encontrar?
Los códigos abarcan desde géneros amplios, como comedia o drama, hasta subgéneros más específicos, como comedias políticas, thrillers psicológicos o películas de terror con criaturas. No todas las categorías están disponibles en todos los países, ya que su presencia depende de los derechos de distribución regionales.
A continuación, una lista con los principales códigos de acceso a las categorías ocultas de Netflix:
Acción y aventura
- Acción y aventura: 1365
- Thrillers de acción: 43048
- Aventuras: 7442
- Películas de acción asiáticas: 77232
- Acción y aventura clásicas: 46576
- Películas de cómics y superhéroes: 10118
- Acción y aventuras criminales: 9584
- Acción y aventuras en el extranjero: 11828
- Películas de artes marciales: 8985
- Acción y aventura militar: 2125
- Westerns: 7700
- Acción de espías y aventura: 10702
Anime
- Anime: 7424
- Anime de acción: 2653
- Anime de comedia: 9302
- Anime de dramas: 452
- Anime de fantasía: 11146
- Películas de anime: 3063
- Anime de terror: 10695
- Anime sci-fi: 2729
- Series de anime: 6721
Películas familiares y para niños
- Películas familiares: 783
- Clásicos: 31574
- Cuentos de animales: 5507
- Disney: 67673
- Educación para niños: 10659
- Música para niños: 52843
- TV para niños: 27346
- Películas basadas en libros infantiles: 10056
- Películas de 0 a 12 años (varios códigos: 6796, 6218, 5455, 561, 6962)
- Dibujos animados de televisión: 11177
Clásicos y comedias
- Comedias clásicas: 31694
- Dramas clásicos: 29809
- Películas extranjeras clásicas: 32473
- Ciencia ficción y fantasía clásicas: 47147
- Thrillers clásicos: 46588
- Películas de guerra clásicas: 48744
- Cine negro: 7687
- Películas mudas: 53310
- Comedias: 6548
- Comedias políticas: 2700
- Comedias románticas: 5475
- Comedias deportivas: 5286
- Comedias de culto: 9434
Documentales
- Documentales: 6839
- Biográficos: 3652
- Crímenes: 9875
- Ciencia y naturaleza: 2595
- Sociales y culturales: 3675
- Deportivos: 180
- Viajes y aventuras: 1159
Terror y ciencia ficción
- Terror: 8711
- Terror de culto: 10944
- Terror marítimo: 45028
- Terror extranjero: 8654
- Slasher y asesinos en serie: 8646
- Vampiros: 75804
- Zombies: 75405
- Ciencia ficción y fantasía: 1492
- Alienígenas: 3327
- Fantasía: 9744
- Thrillers sci-fi: 11014
Romance
- Romance: 8883
- Clásicos: 31273
- Comedias románticas: 5475
- Dramas románticos: 1255
- Románticas extranjeras: 7153
