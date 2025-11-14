Los códigos secretos con los que se pueden desbloquear películas ocultas de Netflix

¿Sabía que Netflix tiene más de 200 categorías ocultas? Aquí le contamos cómo encontrarlas y acceder a miles de títulos con un simple código.

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más grandes del mundo, con miles de películas, series y documentales disponibles para sus más de 300 millones de suscriptores globales. Sin embargo, no todo su contenido es fácil de encontrar. Detrás del algoritmo de recomendaciones existe un amplio catálogo organizado en cientos de categorías que permanecen ocultas para la mayoría de los usuarios.

De acuerdo con datos oficiales, Netflix cuenta con más de 18.000 títulos divididos en aproximadamente 200 secciones, por lo que resulta imposible que una sola persona haya explorado todo su contenido. Aunque la aplicación muestra sugerencias basadas en los hábitos de visualización, el algoritmo no siempre acierta.

Ahí es donde entran los códigos secretos de Netflix, una herramienta poco conocida pero muy útil para quienes quieren descubrir nuevos géneros o rescatar producciones que no aparecen a simple vista.

Cómo usar los códigos

Cada número está asociado a una categoría específica. Solo es necesario introducirlo en la barra de búsqueda de la plataforma o directamente en la URL del navegador usando la dirección:

http://www.netflix.com/browse/genre/000 (reemplazando los ceros por el código deseado).

Estos códigos funcionan tanto en la versión web como en la aplicación disponible para televisores, computadoras o dispositivos móviles.

Netflix

¿Qué categorías se pueden encontrar?

Los códigos abarcan desde géneros amplios, como comedia o drama, hasta subgéneros más específicos, como comedias políticas, thrillers psicológicos o películas de terror con criaturas. No todas las categorías están disponibles en todos los países, ya que su presencia depende de los derechos de distribución regionales.

A continuación, una lista con los principales códigos de acceso a las categorías ocultas de Netflix:

Acción y aventura

Acción y aventura: 1365

Thrillers de acción: 43048

Aventuras: 7442

Películas de acción asiáticas: 77232

Acción y aventura clásicas: 46576

Películas de cómics y superhéroes: 10118

Acción y aventuras criminales: 9584

Acción y aventuras en el extranjero: 11828

Películas de artes marciales: 8985

Acción y aventura militar: 2125

Westerns: 7700

Acción de espías y aventura: 10702

Anime

Anime: 7424

Anime de acción: 2653

Anime de comedia: 9302

Anime de dramas: 452

Anime de fantasía: 11146

Películas de anime: 3063

Anime de terror: 10695

Anime sci-fi: 2729

Series de anime: 6721

Películas familiares y para niños

Películas familiares: 783

Clásicos: 31574

Cuentos de animales: 5507

Disney: 67673

Educación para niños: 10659

Música para niños: 52843

TV para niños: 27346

Películas basadas en libros infantiles: 10056

Películas de 0 a 12 años (varios códigos: 6796, 6218, 5455, 561, 6962)

Dibujos animados de televisión: 11177

Clásicos y comedias

Comedias clásicas: 31694

Dramas clásicos: 29809

Películas extranjeras clásicas: 32473

Ciencia ficción y fantasía clásicas: 47147

Thrillers clásicos: 46588

Películas de guerra clásicas: 48744

Cine negro: 7687

Películas mudas: 53310

Comedias: 6548

Comedias políticas: 2700

Comedias románticas: 5475

Comedias deportivas: 5286

Comedias de culto: 9434

Documentales

Documentales: 6839

Biográficos: 3652

Crímenes: 9875

Ciencia y naturaleza: 2595

Sociales y culturales: 3675

Deportivos: 180

Viajes y aventuras: 1159

Terror y ciencia ficción

Terror: 8711

Terror de culto: 10944

Terror marítimo: 45028

Terror extranjero: 8654

Slasher y asesinos en serie: 8646

Vampiros: 75804

Zombies: 75405

Ciencia ficción y fantasía: 1492

Alienígenas: 3327

Fantasía: 9744

Thrillers sci-fi: 11014

Romance

Romance: 8883

Clásicos: 31273

Comedias románticas: 5475

Dramas románticos: 1255

Románticas extranjeras: 7153

