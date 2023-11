Así se vivió la noche de estrellas de Bogocine con Eugenio Derbez

.Publicidad.

En la capital del país ya inició El Festival de Cine de Bogotá, conocido como Bogocine. Este es un festival reconocido como un Festival Mundial especializado en películas de nuevos directores. Han pasado ya 40 años desde que inició y es por eso que, esta edición es tan especial para el festival. Este año serán exhibidas 100 películas en 10 escenarios a lo largo de la ciudad. Lo cierto es que, su inició fue con el pie derecho. La noche del 16 de noviembre se vivió una noche de estrellas. Un gran número de personas dedicadas a la actuación y diferentes artes se reunieron en el Teatro Jorge Elicier Gaitán. Todo tenía un propósito, apreciar la nueva película del reconocido Eugenio Derbez.

Así se vivió la muestra de 'Radical', la nueva película de Eugenio Derbez en El Festival de Cine de Bogotá

Todo inició en horas de la tarde. Sobre las 5:30 arrancó la tan aclamada alfombra roja. Fueron muchas las estrellas que se reunieron en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán para disfrutar esa noche de El Festival de Cine de Bogotá (Bogocine) . Natasha Klauss, con un hermoso vestido azul se robó la mirada de todos los periodistas y asistentes al evento. Pero no fue la única, pues Belky Arizala, con su imponente porte se llevó todas las miradas. A estas dos mujeres se suman Juanita Molina, Paola Moreno. Aunque también se sumaron algunas figuras políticas, como el reconocido representante Miguel Polo Polo e incluso Enrique Peñalosa.

Película Radical - Eugenio Derbez

Sin embargo, hubo uno a quien la gente no pudo parar de ver, todos querían una foto con él. Se trata del reconocido Eugenio Derbez, el actor mexicano que vino a Colombia para la muestra de su película 'Radical'. No hubo uno solo que no quisiera una foto con él. Todos se juntaron a su alrededor para poder saludarlo o escucharlo. Hubo quienes llevaron accesorios de ropa para poder tener la firma del aclamado actor. El con toda sencillez y sorpresa se tomó el tiempo de saludar, dar entrevistas y tomarse fotos con quien pudiera pasar su filtro de seguridad. Y llegó la hora de la verdad, el momento de la "premiere".

Muchos estaban emocionados, esperando este momento, hasta que por fin llegó. La película de un ritmo único y una historia conmovedora, demostró el talento de este mexicano que a sus 62 años sigue brillando. Y así, El Festival de Cine de Bogotá también conocido como Bogocine, cautivó una vez más a sus asistentes. Pero aún quedan más funciones que disfrutar y todo para sacarle el jugo a este evento único que finaliza el 23 de noviembre.

