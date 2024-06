Así se hizo "Again", el mayor éxito de la historia de Lenny Kravitz

.Publicidad.

Hasta el día de hoy, los fanáticos que se encuentran en foros de internet, suelen debatir sobre sí la historia que cuenta el mayor éxito de Lenny Kravitz llamado "Again" es real o si sólo parte de la ficción. Porque la canción que fue compuesta, arreglada y producida por el mismo, habla de la pérdida de un amor del pasado y medita sobre la posibilidad de que se pueda tomar esa relación.

Para hacerla, Lenny Kravitz se inspiró el riff de guitarra del clásico "Magic" de la agrupación estadounidense The Cars, quienes también fueron famosos por canciones como "Drive" o "Just what i needed".

La canción lanzada en 2000 como el sencillo oficial de su primer compilación de grandes éxitos y llegó al puesto número 4 en el ranking conocido como el Hot 100 del portal Billboard. Además, se mantuvo durante varias semanas en las primeras posiciones del conteo.

El video fue dirigido por Paul Hunter, quien entonces ya era famoso por haber hecho videos para Eminem, Jennifer López, Michael Jackson y Britney Spears, entre otros.

Una de las razones por las que el video se convirtió en uno de los más recordados del artista y propulsó la canción a niveles inimaginables fueron las sensuales tomas protagonizadas por Lenny Kravitz y la actriz Teresa Lourenco, que en la época hicieron que ni hombres ni mujeres pudieran ignorarlas.

Lenny Kravitz se presentará en Colombia para el festejo de los 30 años de la emisora La X

Esta semana se anunció la presentación de Lenny Kravitz en Colombia, quien vendrá para participar de la celebración de la emisora bogotana La X y se presentará el próximo 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus de la capital.

El artista vendra en el marco de su nueva gira Blue electric light tour, con la que estará presentando su último álbum de estudio del mismo nombre que ha estado sonando en radios internacionales con canciones como "Paralyzed" y "Human".

Pero seguramente también vendrá a interpretar muchos de sus clásicos entre los que se destacan "Again", "Fly away", "Are you gonna go my way", "I belong to you", "American woman" y otras canciones muy queridas por sus fanáticos como "California", "Dig in" o "Low".

Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 24 de junio, inicialmente para clientes Grupo Aval y posteriormente para el resto de los compradores.

La última vez que Lenny Kravitz visitó Colombia fue en 2019, cuando tocó en el Movistar Arena. En esa ocasión llamó la atención tanto por haber dado un show contundente en el que interpretó las siguientes canciones:

Fly Away

Dig In

Bring It On

American Woman

Get Up, Stand Up

It's Enough

Low

It Ain't Over 'Til It's Over

Can't Get You Off My Mind

Believe

I Belong to You

Always on the Run

Where Are We Runnin'?

The Chamber

Again

Let Love Rule

Are You Gonna Go My Way