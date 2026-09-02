Así queda el nuevo Consejo Nacional Electoral que tendrá a su cargo la democracia colombiana hasta 2030

Nueve magistrados asumieron formalmente sus cargos ante el presidente Abelardo de la Espriella, luego de ser elegidos por el Congreso el pasado 25 de agosto

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene desde este martes una nueva Sala Plena para el periodo constitucional 2026-2030. Los nueve magistrados que estarán al frente del organismo durante los próximos cuatro años fueron posesionados por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en una ceremonia que marcó el inicio oficial de la nueva etapa institucional.

La conformación del organismo quedó definida con Nubia Stella Martínez, Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, José Antonio Parra, Plinio Alarcón, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos y Gersel Pérez. Los nueve integrantes tendrán bajo su responsabilidad la vigilancia, regulación y control de la actividad electoral y política del país.

Su llegada al CNE se produce después de la elección realizada por el Congreso de la República el 25 de agosto. Con la posesión, comienza formalmente el periodo para el cual fueron escogidos y se activa una nueva composición del máximo organismo encargado de ejercer funciones de vigilancia sobre la actividad política y electoral.

Desde la sede principal del CNE, el presidente, magistrado Benjamín Ortiz Torres, expresó su agradecimiento a los funcionarios de la Corporación por su compromiso, dedicación y trabajo al servicio de la democracia.



Durante su mensaje, destacó la labor de quienes, desde… pic.twitter.com/ksCI0ogBtB — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) August 31, 2026

Las funciones que asumirá la nueva Sala Plena

A partir de ahora, los magistrados deberán ejercer las competencias que corresponden al CNE, entre ellas garantizar el cumplimiento de las normas que regulan los procesos electorales y ejercer la inspección, vigilancia y control sobre la actividad política.

Además, la nueva Sala Plena tendrá entre sus tareas contribuir al desarrollo de procesos electorales legítimos y transparentes. Estas funciones estarán a cargo de los nueve magistrados durante todo el periodo constitucional que se extenderá hasta 2030.

Durante el acto de posesión, De la Espriella pidió a los integrantes del organismo actuar con independencia y mantener un estricto cumplimiento de la Constitución y la ley. También les solicitó poner el interés general por encima de intereses personales o partidistas.

Un periodo de cuatro años al frente de la autoridad electoral

En su intervención, el mandatario destacó el papel que tendrá el organismo en las reglas que determinan la manera en que los ciudadanos ejercen el poder político. “El CNE tendrá una responsabilidad determinante en la protección de las reglas mediante las cuales los ciudadanos entregan, renuevan y retiran el poder político”, señaló.

Con la posesión de Martínez, Rusinque, Bautista, Parra, Alarcón, Carrasquilla, Wills, Lemos y Pérez, queda instalada la Sala Plena que ejercerá sus funciones durante los próximos cuatro años.

Así, el CNE inicia oficialmente el periodo 2026-2030 con una nueva conformación y con el mandato institucional de vigilar el cumplimiento de las reglas electorales y controlar la actividad política del país.

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