Así puede llegar al pueblito de Cundinamarca a menos de 3 horas de Bogotá para pegarse una escapada de fin de semana

Se trata de un destino escogido por muchos debido a su cercanía con la capital y por el cálido clima que ofrece a todos sus visitantes

El caos diario de Bogotá se ha convertido en un problema abrumador tanto para sus habitantes como para quienes apenas están de paso. Trancones interminables, un clima indeciso y situaciones imprevistas hacen que cualquiera busque, aunque sea por un instante, un ligero descanso de la querida capital. Sin embargo, no resulta tan sencillo escoger una opción: no todos quieren salir de la congestión de la ciudad para viajar por horas en las carreteras del país. Aun así, existe un plan mucho más cercano: un pueblito de Cundinamarca encantador, con un clima acogedor y que, como ya lo dijimos, no está a muchas horas de Bogotá.

La ruta para llegar a este acogedor pueblito de Cundinamarca

Para llegar a Anapoima, el viajero debe recorrer unos 92 kilómetros desde Bogotá, lo que representa cerca de dos horas y media de trayecto. No es mucho si se compara con otros municipios que suelen visitar quienes buscan descanso. El camino inicia saliendo por Soacha; pero, en lugar de dirigirse hacia Melgar, es necesario tomar el desvío que conduce al Salto del Tequendama, una ruta de un solo carril que, en ocasiones, requiere transitar con precaución debido a la densa neblina que suele cubrirla.

Calles de Anapoima. Foto: Alcaldía de Anapoima.

En este recorrido no será necesario entrar a La Mesa, aunque sí se pasará por El Colegio, hasta llegar finalmente al destino. Quienes habitan en el occidente o noroccidente de Bogotá quizá prefieran otra alternativa: la vía por Mosquera, Mondoñedo y La Mesa, que también conduce a Anapoima. En cualquiera de los casos, lo que espera al final del viaje es un lugar que recibe con los brazos abiertos y un clima cálido, característico y conquistador, que enamora a quienes visitan este hermoso rincón de Cundinamarca.

Lo que se puede hacer en Anapoima

Las posibilidades son muchas, pero lo más importante es que allí se encuentra un espacio perfecto para romper con la rutina de la capital. En medio de la naturaleza, abundan los planes al aire libre: visitar quebradas como La Campuna, emprender caminatas hasta el mirador de San Judas o al de Las Abejas, e incluso recorrer algunos de los caminos naturales que conserva este municipio.

El pueblo mismo tiene un atractivo especial: su arquitectura tradicional y acogedora, sus calles tranquilas y un ambiente que transmite paz y serenidad. A esto se suma la experiencia de la gastronomía típica, que ofrece platos deliciosos capaces de conquistar todos los gustos.

En definitiva, Anapoima es un destino que vale la pena descubrir. Un viaje relativamente corto, pero reparador, que permite desconectarse del caos bogotano y redescubrir la calma en un pueblo lleno de vida, tradición y hospitalidad.

