Así puede conseguir 6 calzoncillos de la famosa marca Levi's por $80 mil; es un gangazo

.Publicidad.

La página de comercio electrónico Amazon, con su lema From A to Z «De la A a la Z», ofrece justo eso, todos los productos que se pueda imaginar. A costos bastante asequibles en constante promoción. Tando así que puede encontrar ropa interior de marca a precios de no creer, lo mejor de todo es que es original y de buena calidad. Le contamos sobre unos calzoncillos de Levi’s que puede conseguir en esta plataforma.

Levi’s para quienes no lo conocen es una popular marca estadounidense de prendas de vestir sobre todo jeans. Fue fundada en San Francisco, California, en 1853 por Levi Strauss, inmigrante de origen judío. A día de hoy tienen alrededor de 500 tiendas en todo el mundo y sus productos se venden en más de 100 países. Además a lo largo de la historia han sido utilizados por famosos y se han ganado una buena reputación por su buena calidad.

..Publicidad..

Calzoncillos de Levi's baratos

En Amazon se está ofreciendo una gran promoción de seis calzoncillos tipo bóxer de algodón transpirable para hombre. Prometen ser muy cómodos por su material y tienen un ajuste perfecto. Además van de la talla S hasta la 2XL, 1 negro, 1 azul marino, 1 azul, 2 grises, 1 rojo. Se pueden lavar a máquina y lo mejor es su precio, pues por el momento van desde los US$18.99, es decir COP 82,218.

...Publicidad...

| Ver también: ¿Es rica la hamburguesa de Comapan? Le cuesta menos de $17 mil y viene con papas y gaseosa