Estas son las calles de Bogotá que cerrarán este jueves a partir de las 6:00 pm por la ciclovía nocturna

Esté atento a los cierres programados por la Alcaldía de Bogotá para darle paso a la única ciclovía nocturna del año, conozca cuáles vías cerrarán y evite trancones

Bogotá cambiará por unas horas el ruido de los carros por el movimiento de bicicletas, patines y caminantes. La jornada no será solo para pedalear: también habrá espacios para correr, caminar y patinar, mientras algunos corredores viales, especialmente la carrera Séptima, tendrán actividades culturales y artísticas. Este jueves 27 de agosto, de 6:00 p.m. y 11:59 p.m, la ciudad tendrá una nueva edición de la Ciclovía Nocturna “Paseo bajo las Estrellas”, una de las actividades del Festival de Verano que permitirá recorrer gratuitamente 94,01 kilómetros de vías habilitadas en distintos sectores de la capital.

De acuerdo con el director del IDRD, Daniel García Cañón, las mujeres serán las protagonistas sobre el caballito de acero, más de 540 mil de ellas asistirán hoy a la jornada. La Alcaldía, aprovechará para impulsar la campaña Del piropo al acoso, que busca prevenir el acoso en las calles y escenarios de recreación y deporte.

Casi 100 kilómetros de rutas

El IDRD habilitó 94,01 kilómetros de vías para que los ciudadanos puedan corran, caminen, patinen y pedaleen gratuitamente en la tradicional ciclovía nocturna, que tuvo su primera edición en diciembre de 1999, durante la administración de Enrique Peñalosa.

Además, habrá un Ciclopaseo Distrito Creativo por la Carrera Séptima: experiencias culturales, intervenciones artísticas y una estación de serigrafía. El objetivo es conectar el deporte con la cultura y la recreación para el disfrute de las familias que salgan esta noche. Por ese motivo, García recomienda revisar antes de salir el estado de la bicicleta y, además, utilizar luces, casco y elementos reflectivos para evitar accidentes.

Las vías se cerrarán a las 5:30 p.m., en plena hora pico. La recomendación para los conductores de carro y moto es usar vías alternas para evitar trancones. Además, verificar en aplicaciones el recorrido más efectivo. Por su parte, los conductores de servicio público y particular deben tener en cuenta que la Avenida Boyacá es un corredor vial fundamental, que se afectará en varios sectores del norte, sur y occidente.

En el norte de la ciudad las vías habilitadas exclusivamente para la jornada serán Avenida Boyacá, Calle 147, Calle 116, Carrera 15, Avenida Córdoba, Calle 170 y Carrera 9na. Allí, los corredores viales y tramos que estarán fuera de servicio para vehículos serán los que se utilizan los domingos y festivos durante la ciclovía semanal. La Calle 72, la Carrera séptima, la Carrera 60 y la Avenida el Dorado serán las vías cerradas en el centro y occidente de la ciudad.

Además, el centro será el punto de partida de un recorrido cultural, que iniciará en la Plaza de Bolívar y terminará en la calle 60. También habrá actividades en el Parque Santander, Plazoleta de San Diego y el Parque los Hippies.

En el sur de la ciudad, las vías restringidas serán la carrera 50, la Avenida Boyacá, la calle 17 sur y la carrera séptima. Además, en el marco de la jornada, a partir de las 3:30 p.m. la Alcaldía instalará un Puesto de Mando Unificado en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo de la Secretaría de Seguridad con el fin de monitorear las incidencias de la jornada y atender cualquier emergencia que se pueda presentar durante las actividades.

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