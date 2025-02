Así pasa Epa Colombia sus días en El Buen Pastor: no habla con nadie ni sale de su celda

.Publicidad.

El caso de Epa Colombia ha generado gran conmoción en el país, pues para muchos, su condena es injusta. Sin embargo y en contra de la gran cantidad de comentarios al respecto, la empresaria ya se encuentra en El Buen Pastor. De hecho, ya se han conocido imágenes de cómo es la celda donde la mujer pasará los próximos años y se sabe que no recibirá ningún trato especial. Eso sí, no se había sabido nada con respecto al estado mental de Daneidy Barrera durante estos días, hasta ahora. Una creadora de contenido compartió información al respecto y la mujer no la está pasando nada bien.

Epa Colombia y el duro momento que atraviesa en El Buen Pastor

Hace algunos días, se conoció un video en el que la mujer habló desde la cárcel y se veía bastante afectada. Pero, no se había sabido nada más respecto al estado de Epa Colombia. Sin embargo, una creadora de contenido, llamada Chabe, apareció en sus redes hablando de este caso. Cuenta la mujer que realizó una visita a El Buen Pastor y tuvo la suerte de hablar con personas que están justamente en el mismo pabellón de Daneidy Barrera. De esta manera se enteró que la mujer la está pasando muy mal y no precisamente porque esté recibiendo un mal trato o algo al respecto.

Celda de Epa Colombia. Foto: Caracol TV.

Según la creadora de contenido, Epa Colombia no ha salido de su celda y tampoco ha querido hablar con nadie. La mujer está muy triste y además, no quiere ofrecer ningún tipo de entrevista para hablar de su caso. De hecho, firmó un documento para rechazar cualquier tipo de espacio con los medios. Sin duda alguna, la empresaria se encuentra bastante afectada con todo esto que ha ocurrido, estando lejos de su familia y de su pequeña hija. Es probable que su defensa, siga trabajando en opciones que le permitan a la mujer tener prisión domiciliaria o al menos salir antes de la prisión.

Además, se dice que varios de los guardias le han dado un buen trato, pues además son sus seguidores. Chabe mencionó que, la mujer podría tener una gran oportunidad allí, debido a los talleres que había dado con anterioridad. Recordemos que Epa Colombia ha buscado ayudar a algunas presas con procesos de formación en su campo. De llegar a explotar esto mismo durante su estadía en El Buen Pastor, la mujer sería una gran referente y líder de sus compañeras.

