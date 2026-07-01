Así nació Distrito CH, la iniciativa que convirtió a Chapinero en un barrio amable

Se asociaron para salvar comercios sin atropellar a vecinos y hoy reúne más de 60 negocios que han hecho del sector un referente de gastronomía, cultura y turismo

Chapinero es uno de los sectores más emblemáticos, diversos, dinámicos e icónicos que tiene la capital del país. En sus calles, se vive un vibrante encuentro entre la vida nocturna, las nuevas ofertas gastronómicas y culturales, los últimos gritos de la moda gay, las tendencias del comercio en múltiples sectores, la vitalidad de los universitarios y la curiosidad de los turistas nacionales y extranjeros que visitan la localidad.

Fue en dicha convergencia cultural y económica donde se inspiraron los bogotanos Juan Benítez, Ramón Neira y la francesa Aurélie Radé para dar origen a lo que hoy se conoce como Distrito CH, una iniciativa que nació en 2020, durante la emergencia de la pandemia del CVID 19, con el objetivo de promover el comercio y la economía colaborativa con enfoque de ciudad, conectando a todas aquellas personas que conviven, trabajan y visitan constantemente la localidad.

De ese modo, tres personajes distintos que se mueven a diario en espacios diferentes entre lo cultural, creativo y urbanístico vieron la oportunidad de sacar adelante un proyecto que afianzara la identidad cultural de Chapinero y apoyara a los comerciantes, que estaban pasando un mal momento por la pandemia.

El proyecto, que inició el barrio Bosque Calderón Tejada, recorre varios puntos específicos de la localidad como la carrera séptima con calle 63 y la Avenida Circunvalar con calle 51. Allí, identificaron 75 locales comerciales, de los cuales 21 fueron seleccionados como punto de partida de la iniciativa por cumplir con los requisitos establecidos para pertenecer al Distrito CH: no ser una cadena comercial, estar dentro del área delimitada y cumplir con los permisos necesarios para su funcionamiento.

En su momento la idea fue simple: agrupar por medio de las redes sociales y a través de una plataforma esos comercios de la localidad en una sola marca de barrio, con el objetivo de que la gente los conociera. A pesar de que eran sitios que se encontraban cerca de los ciudadanos que querían convocar no eranfácil para llevar a buen puerto la idea en plena pandemia y con muchos locales a punto de cerrar sus puertas por falta de clientes.

Hoy, seis años de haber pasado la pandemia del COVID 19, Distrito CH es una realidad y concentra un poco más de 60 establecimientos de comercio establecidos en una franja especifica que está entre la calle 49 hasta la calle 72 y entre la carrera séptima y la avenida Caracas.

En dicho sector, se realizan recorridos gastronómicos, visitas a sitios históricos y ferias de emprendimiento que, sin duda, se han visto fortalecidos por el proyecto y han permitido que la historia y la actualidad Chapinero llamen la historia tanto de visitantes extranjeros como nacionales y locales.

Cuando Benítez, Neira y Radé crearon Distrito CH, uno de los primeros negocios que se apuntó fue Mini – mal. Tras ser contactados, los dueños no se mostraron tan optimistas con la iniciativa porque en otras oportunidades varias personas ya lo habían intentado sin éxito. Sin embargo, 15 establecimientos aceptaron el reto y el 11 de julio de 2020 empezaron con el proyecto lanzando la cuenta oficial en redes sociales.

Desde entonces, no han dejado de publicar las novedades de Mini-mal, el Hotel Villar, el Restaurante Pika y decenas de establecimientos comerciales de la zona elegida.

Lo llamaron Distrito CH como referencia a algunos barrios en ciudades francesas, que son catalogados como Distritos. En Colombia, mientras tanto, este nombre ha sido utilizado en casos como Bronx Distrito Creativo y Distrito Graffitti en la zona industrial.

La idea de crear una zona para determinados fines también había sido utilizada ya en otras iniciativas bogotanas como la zona T de entretenimiento y la zona G de gastronomía. Distrito CH es hoy una realidad consolidada en Chapinero gracias al impulso de muchos establecimientos que son visitados por cientos de clientes diariamente. Cafés y restaurantes conforman la mayor parte de lugares de la alianza, que tiene como referentes a Alemania y España, países donde se realizan, desde hace muchos años, eventos musicales, culturales y gastronómicos en espacios públicos para unir a la comunidad

Sin duda, Chapinero es una de las localidades más diversas de Bogotá. Va desde la calle 39 hasta la 100 y allí se encuentran lugares históricos con sectores muy modernos, zonas residenciales con otras comerciales, habitantes de la ciudad con los de otras regiones del país y extranjeros de diferentes nacionalidades. Distrito CH ha llegado para generar espacios de encuentro, nuevas relaciones comerciales entre la comunidad y los visitantes y una economía colaborativa que a propietarios y clientes satisfechos.

Anuncios.

Anuncios..