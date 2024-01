Así luce hoy la desconocida mamá de Arelys Henao, de tal palo, tal astilla

.Publicidad.

Hace poco que arrancó la segunda temporada de la novela de Arelys Henao. Esta historia se ha hecho muy popular en Caracol Televisión y muchos están al pendiente de cada capítulo. Y es que, la vida de la cantante paisa no ha sido nada sencilla, han sido muchos los obstáculos que ha tenido que superar. Pero además de los percances que le ha puesto la vida, también se ha conocido un poco más sobre su familia. Entre ellos sus hijos, que hoy en día son adultos persiguiendo sus sueños. Pero además de ellos, también hay una figura muy importante, se trata de la señora María Ruíz. Esta es la mamá de Arelys Henao y así se ve hoy en día.

Así se ve en la actualidad la señora María Ruíz, la mamá de Arelys Henao

Esta nueva temporada ha estado llena de grandes novedades. Al mostrarnos a una Arelys Henao más grande, hemos visto más acerca de su familia. Dentro de estos personajes, hay uno que ha llamado mucho la atención de los televidentes. Se trata de la señora María Ruíz, quien ha tomado popularidad en esta segunda temporada de la novela de Caracol Televisión. Ella es la mamá de Arelys Henao, quien ha demostrado que su hija heredó de ella ese espíritu de lucha y de seguir adelante. Claro que este personaje también ha empezado a causar muchas dudas. No de mala forma, sino todo lo contrario.

Y es que, muchos quieren conocer mucho más acerca de este personaje tan particular. En la novela, la encargada de interpretar a la mamá de Arelys Henao es Linda Lucía Callejas. Pero al ver a este personaje tan importante, muchos se han preguntado cómo luce la señora María Ruíz hoy en día, lo cierto es que, aunque en la novela no son tan similares, en la vida real la cosa cambia. Y es que, Arelys Henao es idéntica a su mamá en la vida real. Fácilmente se podría decir que son como dos gotas de agua. Quizás, es por esto mismo que ambas son mujeres tan luchadoras y resilientes, que a pesar de todo, no se dejan derrotar por nada.

Además de esto, la señora María Ruíz no se pierde un capítulo de esta historia. Al igual que su hija, ha disfrutado de las actrices que la han personificado en la novela de Caracol Televisión.

