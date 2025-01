Así funciona el banco gratuito de leche materna en Medellín que lleva 10 años salvando bebés

.Publicidad.

En medio de protestas del personal médico, investigaciones de la Personería, suspensión de algunos servicios por falta de pago, cambio de administración de Daniel Quintero a Federico Gutiérrez, el Banco de Leche Humana (BLH) en el tradicional Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez es una prueba más de que la vida se abre paso en medio de las adversidades.

Este Banco, que no intercambia billetes, sino leche materna gratis para alimentar a bebés, es uno de los 13 Bancos existentes en el país, y desde su creación hace ya una década en Medellín, ha beneficiado a 9.488 prematuros y recién nacidos en Antioquia; 9.240 mujeres y en sus instalaciones se han pasteurizado y distribuido 5.295 litros de leche humana.

Parte de este proceso lo ha vivido en carne propia, la nutricionista Neyla Mazo, actual directora del Banco de Leche Humana, quien trabaja en el octogenario Hospital General de Medellín desde hace unos 25 años y en los últimos cinco ha estado dirigiendo el Banco convencida de que, aunque se reduzca la natalidad, la prioridad es buscar que un bebé tenga las mejores condiciones para la vida porque un niño desnutrido en sus primeras etapas, no aportará nada al país y por el contrario, será una carga.

Para Mazo, la consigna es que así nazca solo un niño, hay que hacerlo bien y máxime cuando la leche de las madres ya es considerada un tejido humano que entra en la categoría de la donación de órganos, lo que implica para la red de Bancos, coordinada por el Ministerio de Salud, trabajar aún más en temas de la calidad y seguridad de sus productos y servicios. Pese a las dificultades como la falta de un insumo para el Banco algunas veces, el Hospital General de Medellín, cuya Junta Directiva preside el alcalde de turno o su delegado, es ante todo un proyecto de inversión social que el Distrito siempre ha cuidado.

Tiene cerca de 10 empleados, entre auxiliares, médicos, especialistas y demanda recursos del orden de los 300 millones de pesos anuales aproximadamente

Por eso, más allá de la turbulencia política, administrativa y financiera por la que ha atravesado el Hospital General de Medellín, que incluye protestas del personal médico, investigaciones de la Personería, suspensión de algunos servicios por falta de pago, impacto por la crisis del sistema de salud, la reforma pendiente o los cambios en la Alcaldía de Medellín al pasar de la administración de Daniel Quintero a la de Federico Gutiérrez, la solidaridad de las madres usuarias y donantes comprometidas con la lactancia materna, ha sido fundamental para mantener vivo el Banco.

Al respecto, recientemente el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sacó pecho por haber logrado cumplir la promesa de recuperar el Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez tras recibir la acreditación como institución con alto estándar de calidad que refleja el compromiso con la seguridad del paciente y la gestión eficiente porque “cuando trabajamos con amor y convicción, los resultados llegan”, expresó Federico Gutiérrez.

Por este esfuerzo institucional, recientemente el Hospital público acreditado por el Ministerio de Salud, recibió recientemente el reconocimiento del Icontec por el esfuerzo institucional que permitió la reapertura de la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal; la recertificación IAMII, la renovación de su categoría como Hospital Universitario y la certificación ISO 14001. Adicionalmente, fueron destacados programas de alto impacto como Canguro, Tu Piel, Mi Piel y el Banco de Leche Humana.

Para un bebé, con teta sí hay paraíso

Con su trabajo, Neyla Mazo y los miembros del equipo del Banco de Leche Humana buscan que en el momento en que el bebé nazca, se pegue de la teta en esa primera hora, aunque no saque leche. Esa primera hora se llama “hora de oro” y puede garantizar que la relación madre e hijo se afiance en confianza y seguridad para la lactancia.

Cuando los llevan a hospitalización en las primeras 24 y 48 horas, el personal del Banco acompaña el proceso de lactancia para que la mamá aprenda a pegar el bebé, a reconocer los signos de alarma y verificar si está comiendo o no

Este acompañamiento ha permitido lograr que, de cada 100 partos, en 98 o 99 de ellos, la madre salga del Hospital alimentando a su bebé en lo que el personal de la salud denomina lactancia materna exclusiva al egreso hospitalario y el reto es mantener esa meta.

Se estima que aproximadamente entre el 15 y el 20 por ciento de los partos en el Hospital General de Medellín involucran a bebés prematuros y en estos casos la lactancia se convierte en un proceso más complejo porque el hijo requiere cuidados especiales y queda separado de su mamá.

Precisamente para estas mujeres, el Banco funciona durante la hospitalización del bebé. La mamá va al Hospital en la mañana, extrae su leche y el personal de la salud se la suministra al niño. Al final del día, la mamá se va, regresa al día siguiente y repite la operación para alimentar a su propio hijo y a ninguno a otro.

Sobre ruedas la campaña para donar la leche humana que sobra

En un carro acondicionado y a través de una línea de WhatsApp, el Banco de Leche Humana de Medellín, recoge la leche que les sobra a las madres previamente inscritas como donantes. El líquido lo llevan al Hospital, lo pasteurizan para que tenga condiciones microbiológicas seguras y se la dan a niños cuyas mamás no pueden alimentarlos.

La comunidad también puede apoyar la labor del Banco mediante la donación de frascos de vidrio transparente con tapa rosca plástica de boca ancha, que tengan capacidad entre 200 y 400 mililitros para almacenar la leche humana donada y pasteurizada que favorece la supervivencia de los pacientes prematuros hospitalizados.

Adicionalmente, el Hospital General de Medellín, a través de un servicio de Consejería gratuito, resuelve inquietudes de las madres que no han tenido su parto allí, sobre temas como inflamación de los senos, que el bebé no se pega o no sabe succionar, pues lo que les interesa es que los niños estén bien alimentados desde la primera hora de nacidos.

Aunque haya pocos nacimientos, el Banco de Leche Humana lo que busca garantizar es que los pocos tengan las mejores condiciones de vida mediante la lactancia y este espíritu lo comparten con los 13 Bancos que integran la Red, constituida a partir del primero que se creó en Ibagué con apoyo de Brasil y el Ministerio de Salud.

Cada semana se reúnen los coordinadores y directores de los Bancos de Leche Humana en el país, que en general tienen servicios de consejería y donación. Entre ellos, el de Ibagué se destaca por ser el pionero, el de Pasto por tener una fuerte integración con los entes territoriales en temas de capacitación y el Banco de Medellín por ser el que más leche humana pasteuriza.

Para este año, los Bancos de la red se han propuesto trabajar el manual de Buenas Prácticas con miras a obtener certificación del Invima y disminuir la carga de enfermedad de la población menor de dos años, en algún momento también se dispondrán como grupo de trabajo a abordar la ralentización en el descenso de los nacimientos.

No obstante, la reducción, el proceso migratorio también ha incidido para revertir un poco esa tendencia, pues entre el 10 y 12 por ciento de los partos son de mujeres migrantes venezolanas y algunas provienen de México y para atender a esta población han canalizado recursos de algunas Ong como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Comunidades Saludables de Usaid, Humaniti and Inclusion (Hi) y Mercy Corps.

El Hospital General de Medellín como Hospital público le garantiza a la población migrante unas condiciones mínimas, entre ellas, apoyo para la lactancia, complemento alimenticio y atención durante el primer año de vida para ese grupo poblacional específico.

