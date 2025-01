Si su mascota bebe mucha agua podría estar en riesgo: preocúpese  

Los perros y gatos no son expertos en expresar su dolor y en muchas ocasiones es difícil saber que están enfermos. Además este síntoma es muy común

Las mascotas solo muestran su enfermedad cuando se trata de algo extremadamente grave que no pueden ocultar; normalmente, no manifiestan de forma activa que sufren dolor. Los gatos y los perros ocultan el dolor para protegerse de los depredadores y para no ser abandonados por su grupo, un instinto natural que les cuesta dejar de lado. Así que sus cuidadores deben estar en extremo pendientes de síntomas anormales, como que su mascota bebe mucha agua.

En redes sociales existen muchos veterinarios que también se han dedicado a crear contenido para explicar todo sobre las mascotas a sus dueños. Como en el caso de ‘sandrasierra.tuvet’, quien dejó a muchos preocupados con una de sus publicaciones más recientes, donde enseña un síntoma muy común en perros y gatos que es señal de enfermedad y pocos llegan a descubrirlo.

¿Qué pasa si su mascota bebe mucha agua?

Se trata de la polidipsia, un aumento en el consumo de agua, no por causas naturales como el exceso de calor o hacer mucho ejercicio, eso es normal. Más bien, lo anormal es cuando está en reposo, en condiciones normales, sigue alimentándose de la misma manera, pero está consumiendo mucha más agua de lo habitual. También aplica para gatos y puede ser signo de alguna enfermedad. Para evitar una angustia, si lo nota, llévelo de inmediato al veterinario.

