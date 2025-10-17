Sus interpretaciones en Caballo viejo, La potra zaina, La estrategia del caracol y 62 producciones más lo llevaron a ser uno de los más grandes actores del país

Los últimos días de Gustavo Angarita fueron apacibles. El reconocido actor colombiano padecía una metástasis producto del cáncer que le fue diagnosticado en abril de este año, una enfermedad que lo tomó por sorpresa y lo llevó a permanecer internado en la Clínica Colombia, en Bogotá.

Desde ese momento fortaleció el vínculo con su familia y compartió junto a ellos su proceso de recuperación. Su hijo, también llamado Gustavo Angarita, desempeñó un papel fundamental en los últimos meses de vida de su padre. En una entrevista con el programa Lo sé todo Colombia, del Canal 1, el también actor confesó que no fue una tarea sencilla. “Fue un aprendizaje duro porque uno cree tener la voluntad de Superman. Haga la vuelta de la EPS, vaya a la droguería, tenga paciencia con la señora, intente no matar a la señora, intente no matar a la señora que le sale con las veinte mil vueltas que no son necesarias y todas las justificaciones burocráticas horribles. Eso me parece una cosa espantosa”, relató.

Le podría interesar: Él es Gabriel Coronel, el actor venezolano que desplazó a James Rodríguez del corazón de Daniela Ospina

Aun así, la familia encontró en la adversidad una oportunidad para compartir tiempo de calidad. Debido al avance de la enfermedad, Angarita perdió movilidad en la pierna izquierda y sufría episodios de desorientación, por lo que permaneció en su hogar acompañado de los suyos. Dentro de todo, conservó una rutina que lo acompañó hasta el final. Incluso cuando ya no era plenamente consciente, seguía aferrado a sus libros y al hábito de leer el periódico cada día.

Sus días en la televisión y el teatro habían quedado atrás, pero las huellas de sus personajes seguían presentes. Títulos como La ley del corazón, Chepe fortuna, Aquí no hay quien viva, Los tacones de Eva, Club 10, El olvido que seremos y La estrategia del caracol aún resonaban entre las paredes del hogar, en los recuerdos y en su piel. A veces lo transportaban a esos mundos que ayudó a construir con tanto talento.

Su hijo también contó que la partida fue silenciosa y llena de paz. “Fue maravilloso el tratamiento que recibió, de hecho no sufrió absolutamente nada. Obviamente con los problemas de su enfermedad, pero bien. Tuvimos unos últimos días muy bonitos, en donde hubo intimidad”.

Leer más: Así logró Mariana Gómez salir de la depresión y convertirse en la actriz consentida de Caracol TV

La sobrina del actor, Sandra Eichler, relató a la Revista Vea que el deceso ocurrió alrededor de la una de la madrugada y que prácticamente se quedó dormido. Por eso, tanto su hijo como los amigos que estaban con él recibieron la noticia con serenidad.

La partida de Gustavo Angarita deja un profundo vacío, no solo entre sus familiares y amigos, sino también entre los colegas y admiradores que lo vieron crecer y acompañaron su trayectoria. A lo largo de su carrera artística obtuvo dos Premios India Catalina y un Premio TV y Novelas al Mérito a Toda una Vida, reconocimiento que recibió en 2016.

Su legado permanecerá como una huella imborrable en la historia del arte colombiano. Aunque ya no habite este mundo, Gustavo Angarita sigue vivo en la memoria colectiva, en cada escena, en cada palabra y en cada corazón que alguna vez se conmovió con su talento.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.