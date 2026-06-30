La fiebre mundialista salvó de la quiebra a los negocios latinos en Nueva York

Pequeños comercios hispanos en Nueva York y Nueva Jersey superan la recesión y el temor a las redadas de ICE gracias al turismo desatado por la fiesta del fútbol

Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass

Los dueños de pequeñas empresas como restaurantes, bares y tiendas del área metropolitana de Nueva York afirman a viva voz “el mundial nos salvó” de ir a la bancarrota, ya que la región venía atravesando una recesión económica desde el año anterior, la cual ha afectado mucho más a los negocios de las minorías de color, en especial a las pequeñas empresas latinas.

Gran parte del éxito se debe al Welcome World Rewards Program. El programa que incorporó a los pequeños negocios de las minorías es un componente clave de la estrategia del NYNJ Host Committee para asegurar que el impacto económico proyectado de $3.3 mil millones de la FIFA World Cup beneficie a las empresas locales en toda la región. Todavía no se sabe a cuánto ascenderá el impacto económico en toda la región, pero sí está dando resultados.

El hecho de que Nueva York albergue a ciudadanos procedentes de 184 naciones del mundo ha hecho posible que los visitantes y los residentes de los 48 estados participantes se sientan en casa para celebrar. Y localizar los sitios más animados es un clic en la computadora y hacer la reservación.

“Si no fuera por el mundial, muchas tiendas, bares y restaurantes se habrían ido a la quiebra. Ha sido como un bálsamo redentor”, asevera Eduardo Giraldo, quien tiene una pequeña aseguradora en Jackson Heights, una de las barriadas más afectadas por la persecución implacable de ICE contra los inmigrantes indocumentados.

“Al principio de los juegos de la Copa Mundo hubo mucho recelo, la gente venía, se tomaba un par de cervezas y se iba para sus casas, pero como ICE casi no ha aparecido últimamente, la raza se animó y mi local se volvió a llenar”, comenta Alberto, dueño de un restaurante del área de Bergenline, una importante arteria comercial de Nueva Jersey.

“Con mi señora estábamos hablando de vender y retirarnos, ya que apenas cubríamos los gastos, pero llegaron los partidos de Colombia, México, Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos y mi local se volvió a llenar, gracias a Dios”, dice don Antonio, dueño de un negocio en Northern Boulevard, en Queens.

De acuerdo con Mario, otro dueño de restaurante en Queens, “yo no sé de dónde salieron, pero aquí han llegado brasileños, alemanes, holandeses a pedir nuestros platos colombianos, mexicanos e internacionales, algo muy bueno para el negocio”.

“Aquí llega mucha gente que se ha ido de Queens para otros estados, pero vienen a ver los partidos y buscan el restaurante para comer”, dice una mesera de La Boina Roja, un local de la Avenida 37 en Queens.

Programa de la alcaldía y las gobernaciones está funcionando

“Desde principios de año, la alcaldía de Nueva York y las gobernaciones de Nueva York y Nueva Jersey elaboraron un programa gratuito para empresas en toda la región, el cual impulsa el tráfico de clientes, conecta a los aficionados con tiendas y restaurantes locales, y ofrece experiencias únicas de partidos de la FIFA World Cup™”, explica Adriana Aristizábal, la colombiana que hace parte del grupo que lidera el programa desde la Oficina de Turismo de Nueva York.

El plan fue presentado en abril de este año, ya que se sabía que a toda el área metropolitana de Nueva York iban a llegar millones de aficionados por la FIFA World Cup 2026™, motivo por el cual el Comité Anfitrión de New York New Jersey anunció el Welcome World Rewards Program, una estrategia regional diseñada para impulsar el tráfico hacia pequeños negocios y asegurar que el impacto económico del torneo se distribuya en comunidades locales.

De acuerdo con Aristizábal, el Welcome World Rewards Program conecta a residentes y visitantes con pequeñas empresas participantes a través de una experiencia digital que recompensa la exploración de los vecindarios, impulsa el tráfico de clientes y resalta los diversos corredores comerciales que definen las comunidades en New York y New Jersey.

“Las pequeñas empresas de New Jersey son la columna vertebral de nuestra economía”, afirmó la gobernadora de New Jersey, Mikie Sherrill. “Mientras nos preparamos para recibir visitantes de todo el país y del mundo para la World Cup, el Welcome World Rewards Program garantiza que interactúen directamente con nuestras tiendas, restaurantes y emprendedores locales. Esta innovadora plataforma ayudará a que las pequeñas empresas se beneficien del aumento en la actividad económica, al tiempo que ofrece a los aficionados una experiencia auténtica de todo lo que New Jersey y la región tienen para ofrecer”.

“Los trabajadores de New York deben beneficiarse de la World Cup, hayan o no asistido a un estadio. Esto significa generar tráfico hacia nuestras pequeñas empresas y restaurantes locales, y asegurar que este momento beneficie a las personas que hacen de esta ciudad lo que es”, señaló el alcalde de New York City, Zohran Mamdani. “El Welcome World Rewards Program busca conectar a aficionados y visitantes con cada uno de los distritos, para que los beneficios de albergar este torneo se sientan en cada vecindario de nuestra ciudad”.

El CEO del Comité Anfitrión de FIFA World Cup 2026™ NYNJ, Alex Lasry, anunció que: “Las pequeñas empresas están en el corazón de la economía y la identidad de nuestra región. El Welcome World Rewards Program crea una forma divertida e interactiva para que los aficionados locales y los millones de visitantes que llegarán a nuestra región se conecten con los negocios locales y descubran todo lo que New York y New Jersey tienen para ofrecer”.

¿Cómo funciona?

El Welcome World Rewards Program es gratuito y fácil de usar tanto para empresas como para aficionados:

Las pequeñas empresas se inscribieron sin costo desde el 31 de marzo de 2026, a través de un proceso sencillo en el sitio web del NYNJ Host Committee. A través de internet, los visitantes y los locales pueden buscar las ofertas en las que están interesados.

Los aficionados interactúan con los negocios participantes mediante registros digitales (check-ins) y acumulan puntos en una billetera digital que pueden canjear por premios.

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