La artista barranquillera se resbaló durante su presentación en San Salvador, continuó cantando y horas después bromeó en redes: “soy de caucho”.

febrero 10, 2026
La noche del 7 de febrero de 2026, Shakira se presentó en el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González, en el inicio de una serie de cinco conciertos en El Salvador de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Ante miles de asistentes, la artista colombiana sufrió una caída en pleno escenario mientras interpretaba el tema “Si te vas”.

Así fue la caída de Shakira en El Salvador

Según los videos difundidos por el público, la cantante perdió el equilibrio mientras bailaba junto a la base de su micrófono. Al dar un paso con su pie derecho, resbaló y cayó sobre el costado izquierdo del escenario, generando un momento de tensión entre los asistentes, que reaccionaron de inmediato con gritos y aplausos.

El incidente ocurrió después de que Shakira ya había interpretado varias canciones del repertorio, sin que se registraran fallas técnicas previas. Tras el golpe, la artista se incorporó rápidamente y continuó cantando sin interrumpir la presentación. Desde el escenario, levantó la mano, sonrió y dijo un breve “ok”, señal de que se encontraba bien.

Minutos después, convirtió el percance en parte del espectáculo. Mientras sonaba el coro, lanzó un espontáneo “¡qué caída!”, provocando una ovación generalizada del público salvadoreño.

"Soy de caucho": Shakira reaccionó a su caída

Horas más tarde, Shakira volvió a referirse al episodio desde sus redes sociales. En una historia de Instagram compartió el video del momento y escribió: “No se preocupen, que soy de caucho jajaja”, mensaje con el que despejó cualquier inquietud sobre su estado de salud.

La artista, que cumplió 49 años el pasado 2 de febrero, inició así su residencia en El Salvador, que incluye también las funciones del pasado domingo 8 de febrero, y las que tendrá el jueves 12, sábado 14 y domingo 15 de febrero. La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ya le otorgó un récord Guinness como la gira latina más exitosa, con una recaudación reportada de 421,6 millones de dólares.

También puede leer: Por qué El Salvador de Bukele recibió a Shakira con honores casi de presidente: así fue su apoteósica llegada

