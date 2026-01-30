La canción que Shakira no cantaba hace 20 años y que hoy despierta rumores del posible regreso con un ex

Tras casi 20 años fuera de sus conciertos, Shakira volvió a cantar Día de enero, una balada dedicada a uno de sus novios en los 2000.

Hay canciones que no regresan por casualidad. Algunas vuelven cuando el tiempo ha hecho su trabajo y el pasado deja de doler. Eso ocurrió con Día de enero, una de las baladas más personales de Shakira, que reapareció recientemente en sus conciertos tras casi 20 años de ausencia, despertando rumores y lecturas inevitables sobre su historia sentimental.

Día de enero fue escrita y producida por la propia Shakira entre 2002 y 2004 y publicada oficialmente en 2005. No se trata de una canción cualquiera dentro de su discografía, sino de una pieza íntima dedicada a Antonio de la Rúa, su pareja durante más de una década y figura clave en el momento de mayor expansión internacional de la artista.

La relación comenzó en Buenos Aires a finales de los años noventa, cuando Shakira promocionaba ¿Dónde están los ladrones? Desde entonces, De la Rúa no solo fue su compañero sentimental, sino también su asesor y socio estratégico durante la transición hacia el mercado anglosajón, etapa en la que la colombiana consolidó su estatus global.

La canción de Shakira que desapareció del escenario

Durante años, Día de enero fue parte habitual de los conciertos de Shakira. Sin embargo, tras la ruptura definitiva en 2011 y el inicio de su relación con Gerard Piqué, el tema dejó de sonar en vivo. La canción quedó archivada como un recuerdo incómodo de otra vida, pese a seguir siendo una de las baladas más valoradas por sus seguidores.

El silencio se rompió recientemente, cuando Shakira decidió reincorporarla a su repertorio. El gesto coincidió con un momento clave de su carrera, marcado por 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', una gira de gran escala que ya recaudó más de 421 millones de dólares, y un regreso simbólico a escenarios latinoamericanos. El impacto fue inmediato entre el público, que interpretó la decisión como algo más que una simple elección musical.

El episodio tomó aún más fuerza durante sus conciertos en Bogotá y Ciudad de México, en donde, ante la mirada de miles de asistentes, la atención se desplazó del escenario al público, luego de que se confirmara la presencia de Antonio de la Rúa entre los asistentes.

Junto a él, en la capital colombiana, también estuvo Gustavo Gordillo, músico y exintegrante de Poligamia, quien fue pareja de Shakira en los años noventa y parte de su entorno creativo durante la etapa de Pies descalzos. La coincidencia de dos figuras clave de su pasado sentimental y artístico no pasó desapercibida.

Durante su presentación en Bogotá, Shakira interpretó La pared junto a la Filarmónica de Mujeres, otra canción asociada a su etapa con De la Rúa. El argentino, según testigos, escuchó el tema sin hacer gestos públicos, mientras Gordillo compartió imágenes en redes sociales y destacó el crecimiento artístico de la cantante.

¿Habrá segunda oportunidad entre Shakira y De la Rúa?

Más allá de los rumores, los datos hablan por sí solos. La relación entre Shakira y De la Rúa terminó hace más de una década y estuvo seguida por un prolongado proceso legal que se extendió cerca de cinco años, con demandas en Estados Unidos y Suiza por compensaciones económicas relacionadas con la gestión de su carrera. Todos esos litigios quedaron atrás.

Hoy, el vínculo es descrito como cordial. Y el regreso de Día de enero parece confirmar algo concreto: Shakira volvió a cantar una canción que llevaba casi dos décadas guardada, reabriendo un capítulo de su historia que sigue generando titulares, pero que ahora se presenta sin conflicto entre los dos.

