La famosa pastelería en Las Nieves que fue fundada por alemanes en tiempos de guerra y sigue en pie

.Publicidad.

El popular barrio Las Nieves es un emblema pastelero de Bogotá, de hecho, es el segundo barrio más viejo de la misma y sus calles y negocios dan la impresión a quienes las recorren de que retrocedieron en el tiempo. Allí va a encontrar diversas joyas con una antigüedad considerable como las panaderías La Florida, El Cometa y como no la pastelería Belalcázar. Un sitio que guarda las más interesantes historias y recuerdos de la fundación de la capital.

En primer lugar, el nombre de este barrio se debe a la devoción a Nuestra Señora de Las Nieves. A finales del siglo XVI, exactamente en 1598, era una de las parroquias más distinguidas de Santafé, su atractivo religioso y el evidente fervor de sus creyentes convieriton al sector en un lugar importante que los santafereños de la época visitaban con frecuencia.

..Publicidad..

Tiempo después específicamente en el siglo XVII, la iglesia ya no era su único atractivo, sino la plaza y la pila que se convirtieron en un punto importante de encuentro para los ciudadanos, y no solo por razones devotas, sino porque era un punto popular de reuniones sociales en general. Con el paso de los años muchos extranjeros que huían de sus países y locales empezaron a poner sus negocios en este sector, pero sobre todo los panaderos y pasteleros que a día de hoy siguen siendo uno de sus atractivos.

...Publicidad...

Así nació la popular pastelería Belalcázar

Sin duda uno de los lugares más famosos y deliciosos para visitar en el barrio Las Nieves es la pastelería Belalcázar, que esconde una interesante historia detrás. Fue fundada en 1942 por dos hermanos alemanes de ascendencia judía llamados Otto y Bill Bher, quienes habían huido de la Segunda Guerra Mundial. Ellos trajeron las recetas y los hornos, cuartos fríos y utensilios de panadería para la elaboración de sus productos.

....Publicidad....

Su primer punto funcionó en la Carrera Séptima con calle 21 donde estuvieron varios años hasta que el 19 de abril de 1948. Sin embargo, lastimosamente el lugar fue totalmente destruido por los disturbios del “Bogotazo” y les tocó trasladarse a la carrera 8 con calle 20, donde la pastelería lleva más de 80 años, siendo un punto clave entre la también famosa Empresa de Teléfonos, la Pesquera Jaramillo y el almacén Only.

Tiempo después estos dos hermanos decidieron hacerse socios de un español de nombre don Delfín. Quien agregó la parte de restaurante que tiene la pastelería, con varias recetas españolas como la paella y la cazuela de mariscos. Aunque con el paso de los años este emblemático lugar cambió de dueños.

La dura crisis de la pandemia y su dueña en la actualidad

Haciendo un resumen general porque hubo varios, hace 29 años Isidoro Páez, un boyacense de Pueblo Nuevo, compró la pastelería. Quien luego se la vendió a su hija Cristina, quien duró 25 años administrandola. Lastimosamente la pandemia les obligó a cerrar el lugar y fue su hija Paola Cubides quien se la compró para sacarla adelante, eso sí, manteniendo las recetas de aquellos alemanes que eran y son todo un éxito.

Aunque claramente han tenido que cambiar algunas pocas cosas por que ya no se consiguen esos insumos, en general conservan varias recetas desde 1942. Como por ejemplo, la receta de las galletas, de la torta de queso y del ponqué de novia. Además, otro agregado es que mantienen los mismos proveedores, lo que sin duda mantiene los sabores y por lo tanto, los clientes.

Tanto así, que según un artículo de El Tiempo, existen clientes que llevan hasta 30 años comprando siempre en la pastelería Belalcázar, como por ejemplo José Sixto Buitrago Mojica, quien recordó las tardes disfrutando de un café con pasteles mientras leía el periódico. “Al entrar, los olores a galletas de vainilla y tortas remontan al pasado pero con sabores que siguen siendo igual de auténticos”, dijo al medio nacional.

A pesar de su céntrica y hasta privilegiada ubicación, el local ha logrado mantener un alquiler muy asequible gracias a sus más de sesenta años como arrendatarios. Su verdadero valor, sin embargo, está en su valioso equipo de trabajo. Varios empleados han dedicado gran parte de sus vidas a este lugar, como el pastelero, Mailo Ortiz, quien regresó tras la pandemia, con más de 40 años de trabajo, y Elsy, con 27 años de servicio y una lealtad inquebrantable a Paola.

Esta es sin duda una joya del barrio las Nieves, que no solo enriquece las historia bogotana, si no que le ha brindado a cientos de colombianos un postre, una torta, una galleta, un café caliente y un rato agradable. Tantos años de funcionamiento no son en vano y visitarla puede ser como devolverse a las épocas más antiguas de la bella Bogotá.

| Ver también: Quienes están detrás de Durex, la marca de condones británica que conquistó el mercado mundial