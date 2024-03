Así fue el último partido de Dayro Moreno con la selección Colombia; en Copa América y anotando gol

El tolimense es el goleador de moda en el país, tras alcanzar el récord de Galván Rey. Muchos lo piden para la selección Colombia, donde no juega desde 2016

El presente de Dayro Moreno no podría ser mejor, pues no solo es el goleador del presente semestre de la Liga BetPlay, sino que alcanzó el récord de Sergio Galván Rey como máximo anotador del fútbol colombiano con 224 goles. Con 38 años, el nacido en El Espinal sigue inflando redes, sumando 328 anotaciones en su carrera, y como es usual, gracias a su buen momento, desde la prensa colombiana ya lo piden para la selección Colombia, que tiene amistosos en marzo, aun así, Lorenzo la tiene difícil, pues el futbolista no ha estado en una convocatoria desde 2016, cuando fue llamado por Pékerman.

🎥 ¡𝐃𝐚𝐲𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐧𝐨 = 𝟐𝟐𝟒 𝐠𝐫𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐨𝐥 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐅𝐏𝐂!💥



Este fue el gol con el que el delantero del @oncecaldas alcanzó el récord de la mayor cantidad de goles anotados en nuestro país ⚽️🤩#LaPasiónDeMillones pic.twitter.com/2eGh2ju97v — DIMAYOR (@Dimayor) March 10, 2024

El Colombia vs Perú de la Copa América 2016, el último partido de Dayro Moreno con la selección Colombia

El último partido que Dayro Moreno jugó con la selección Colombia fue en 2016, en la Copa América Centenario. En ese momento, el delantero había tenido un gran momento en el fútbol mexicano, con Tijuana, y para el certamen continental fue convocado por José Néstor Pékerman. Aun así, el delantero llegó como revulsivo al equipo nacional, pues el gran titular era Carlos Bacca, quien estaba muy fino de cara al arco rival.

Así las cosas, Dayro Moreno alcanzó a disputar algunos minutos en el debut victorioso contra Estados Unidos; también apareció en la derrota 2-3 frente a Costa Rica, cuando la selección jugó con la plantilla secundaria; y finalmente estuvo en la victoria por los cuartos de final contra Perú. Ese fue el último partido del tolimense con la tricolor, encuentro en el que entró en el minuto 76 por Edwin Cardona y que, después del empate, tuvo que definir en la tanda de penales el tercer cobro, haciendo así su último gol en el equipo nacional.

Ahora bien, desde 2016, ya 8 años después, la posibilidad de que Dayro Moreno tenga su último baile con la selección Colombia está en el aire. Habrá que esperar si Néstor Lorenzo lo convoca para los partidos con España y Rumania, y lo deja despedirse como le leyenda que es, como el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano.