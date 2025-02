Así fue el primer gol de Teófilo Gutiérrez con Junior, el equipo al que regresa por tercera vez

.Publicidad.

Después del trago amargo que significó el rechazo de James, las directivas del Junior de Barranquilla no se quedaron de brazos cruzados y cerraron el regreso de Teófilo. El histórico delantero llegará a vestir por cuarta vez la camiseta blanquirroja, seguramente listo para retirarse del fútbol profesional, lo que es una excusa perfecta para recordar anécdotas de su carrera en el "tiburón". Por ejemplo, el primer gol de Teófilo Gutiérrez con Junior fue hace más de 15 años y lo anotó en Barranquilla.

Teófilo ha jugado 8 temporadas interrumpidas con los curramberos. Ha alzado 5 títulos. Foto: teogutierrez_

¿Cómo fue el primer gol de Teófilo Gutiérrez con Junior?

Como es sabido, después de demostrar un gran nivel en Barranquilla FC, filial del tiburón en la segunda división, Teófilo Gutiérrez llegó al Junior en 2007. Al equipo "currambero" llegó a fortalecer el ataque y no se demoró mucho en inflar por primera vez una red vestido de "tiburón". Dicha alegría la vivió ese mismo año, en un partido frente a Once Caldas en el Metropolitano, partido que sirvió, no solo para inaugurar su carrera como goleador, sino como un futuro referente del cuadro costeño.

Fue un 2 de septiembre cuando, de la mano del gran "Pibe" Valderrama, "Teogol", como fue apodado con el tiempo, dio su primer grito de gol vestido con la casaca "currambera". El jugador ingresó desde el banco, en el segundo tiempo, para refrescar el ataque, y faltando pocos minutos para acabar el compromiso, en el 81, anotó. El delantero recibió un pase largo, sirviendo como pivote, entregó el esférico a uno de sus compañeros, corrió al espacio vacío, recibió de vuelta la pelota y con un toque certero puso el 4-2 final.

Primer gol de Teófilo en primera división - Dimayor

Desde ese momento, "Teo" se convirtió en uno de los atacantes con mayor futuro de la liga local. Ese mismo año hizo otro gol, en 2008 anotó 16 y en 2009 alcanzó la notable cifra de 31 anotaciones. Eso le sirvió para pasar por Turquía, Argentina, Portugal, México, y regresar a Colombia. En total, el "perfume" ha hecho más de 200 goles en su carrera, de los cuales 94 los ha celebrado con la camiseta del club de sus amores: el Junior.

