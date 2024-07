Así fue como un colombiano salvó su carrera gracias a Iron Maiden y produjo eventos para Shakira

.Publicidad.

En círculos de la música bogotana, suele repetirse la historia del empresario de eventos Juan Arbeláez; quien hace años comenzaba a dar sus primeros pasos en Evenpro (hoy Move Concerts) y con los años terminó participando de la producción de shows de Shakira, The Rolling Stones, Beyoncé o Rammstein. Quien entre muchos logros, también fue el primer empresario en traer a Iron Maiden a Colombia y lo más sorprendente fue que lo logró de una manera completamente inesperada.

En conferencias musicales suelen repetirse la historia de que hace años Arbeláez estaba intentando contactar con Iron Maiden, ya que soñaba con traerlos al país. Pero la famosa agrupación de metal británico, una de las más grandes de este género a nivel mundial, no daba respuesta alguna.

..Publicidad..

Tiempo después, la banda descubrió que habían tres países latinoamericanos donde sus discos eran más pirateados que en otras partes del mundo. Lejos de enojarse, los músicos de Iron Maiden entendieron que tenían que llegar a América Latina y fortalecer su presencia en cada uno de estos países. Uno de ellos era Colombia y Juan Arbeláez era el único contacto que conocían en nuestro país.

...Publicidad...

Así fue como se abrió la puerta para que Iron Maiden viniera por primera vez al país, lo que ocurrió en 2008 con un show demoledor donde tocaron canciones como "The number of the beast", "Heaven can wait" o "Hallowed by thy name". Volvieron al año siguiente y una vez más en 2011.

....Publicidad....

Ahora volverán a presentarse en el Parque Simón Bolívar, el mismo lugar donde hicieron sus otras tres presentaciones, para su Future Past World Tour, que se agotó apenas 21 minutos luego de que terminara la etapa de preventa.

“Todos esperábamos fuertes ventas dada la larga espera desde la última vez que actuaron aquí, que fue el 20 de marzo de 2011, pero ni en nuestros sueños más locos pensamos que se agoraría en 21 minutos y rompería récords de ventas”, dijo Alfredo Villaveces, director general de Move Concerts Colombia, de acuerdo a información compartida por el portal Billboard.

| Lea más: Estos clásicos escucharía en el concierto Gigantes del Rock en el ...