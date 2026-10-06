- Baloto cayó en un pequeño pueblo de Boyacá, el departamento donde hace diez años no caía el premio gordo

El cuarto premio más abultado en la historia del Baloto cayó en Nobsa, Boyacá. El ganador prefirió elegir sus números a mano y se llevó $61.600 millones

En Nobsa, un pequeño municipio de la provincia de Sugamuxi que cuenta con un poco más de 16.000 habitantes, se encuentra el nuevo multimillonario de Colombia. Se trata de la persona que prefirió no encomendar su suerte al generador automático de la lotería, sino que dictó cada uno de los seis números que le cambiaron la vida: 03, 10, 14, 26 y 31, y la superbalota 10.

En total se ganó $61.600 millones de pesos que equivalen, aproximadamente, a toda la riqueza que genera en un año un municipio como Monguí, Boyacá. Este es el acumulado más cuantioso entregado en el país durante los últimos 9 años y el cuarto premio más abultado en toda la historia del Baloto. El récord histórico es de $117.000 millones. Cayó en Bucaramanga en 2012.

Al amanecer del domingo 4 de octubre, el rumor recorrió con asombro las frías calles del pueblo.

Nobsa representa el 5,6 % del total de lo que produce Boyacá. Allí estan ubicadas importantes empresas como Acerías Paz del Rio, Holcim y Argos

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Boyacá, tierra de afortunados

En los boyacenses llegó el recuerdo de mayo de 2016, cuando un comerciante de ganado de Belén ganó $26.000 millones. Diez años después se repitió la historia.

En aquella ocasión el tiquete fue vendido en la Droguería El Descuento y, como allí no eran muchos los compradores habituales, comenzaron las especulaciones sobre quién podía tener en sus manos la combinación ganadora. Uno tras otro fueron descartados, hasta que finalmente se conoció al nuevo millonario.

En Belén la gente se regó en las calles a bailar y tomar, mientras hacían cuentas imaginarias sobre todo lo que harían con semejante fortuna.

Alberto Rincón Guzmán, el entonces alcalde del municipio, le preguntó al ganador qué pensaba hacer después de ganar toda esa plata. La respuesta estuvo a la altura del premio: “Seguir trabajando”.

El otro caso fue en 2015, el premio mayor de Revancha cayó en Tunja y dejó $3.100 millones.

La probabilidad de ganar el Baloto es de 1 en 15.401.568. Es decir. 0,0000065%

¿Cuánto realmente va a recibir el multimillonario de Nobsa?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales descontará el 20% por ganancia ocasional, restando de entrada $12.320 millones y dejando un saldo de $49.280 millones.

Luego, cuando le pasen la plata a la cuenta del ganador, le descontarán el 4 por 1.000. Aproximadamente, $197 millones. Así las cosas, el valor final rondaría los $49.082 millones de pesos.

El premio no se cobraría en Nobsa. El nuevo multimillonario debe llevar su tiquete sin arrugas ni enmendaduras, firmar al reverso y llamar en privado a la Fiduciaria de Occidente.

La cita definitiva será en Bogotá, en el noveno piso de la sede central y tendrá un plazo de 365 días antes de que caduque el premio y la plata pase al sistema de salud. Mientras tanto, el afortunado contempla las noches boyacenses, dueño del secreto del año en la región. Pues si algo ha sabido manejar es la discreción.

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