Elecciones en Venezuela (2024) Golpe (no tan) suave, intereses creados de EE. UU. y medios prepago

Por: Luis Carlos Muñoz Sarmiento |

agosto 14, 2024

Engullimos de un sorbo la mentira que nos adula y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga. DENIS DIDEROT

Debatir con la ultraderecha es como jugar al ajedrez contra una paloma: derribará todas las piezas, se cagará en el tablero y luego saldrá volando, atribuyéndose orgullosa la victoria y dejándote a ti la tarea de tener que limpiar la mierda. ECE TEMELKURAN

Now’s the Time. Desde la bóveda interdisciplinaria de La Fábrica de Sueños es la hora de gritar verdades para desasnar incautos con respecto a las elecciones 2024 en Venezuela que ya, por informe del CNE, tiene un ganador inobjetable en el país vecino, pero que el peor de los vecinos, EE.UU, ha manipulado hasta la saciedad en razón de su sempiterno/perverso prurito: Divide y vencerás, con el fin de desvirtuar unos resultados que a estas alturas es de tontos discutirlos. Máxime cuando de por medio hay un oscuro e innegable Golpe (no tan) Suave contra N. Maduro, orquestado por CIA y Dpto. de Estado con la inocultable ayuda de María C. Machado, quien al no poder ser elegida por golpista neta, lanzó, en contubernio con EE.UU y Netanyahu, a su pupilo Edmundo González U.: otro que, de entrada, debería estar impedido para aspirar a Pdte., cuando se sabe que es miembro (de ahí pupilo) de la CIA desde 1980 (1), igual que lo fue Juan Whitedog Guaidó, hoy perdido del mapa y en el limbo penal.

Por eso, resulta tan rara/sospechosa la unanimidad de la prensa occidental y, para no ir tan lejos, de la nacional para atreverse a decir que la elección de Maduro es un ‘fraude’ cuando, como dice Pablo Iglesias (2), hubo ‘más de un millar’ de observadores internacionales detrás del escrutinio. Además, para que vea la doble moral gringa, ayer (en 2013) el propio Jimmy Carter decía que ‘el sistema electoral en Venezuela era el mejor del mundo’ (3) y hoy, ya ausente el zar de los cacahuetes, el Centro Carter emite un cable en el que sostiene que el presidente es, el candidato de EE.UU por vía de la CIA, Edmundo González. Ahí sí cualquiera queda grogui ante tal desfachatez. Oh sorpresa, el mundo entero aplaude y festeja un triunfo que sólo se dio en la urna virtual e interesada del Golpe Duro suavizado a punta de medios prepago y con la injerencia de los intereses creados por EE.UU e Israel, para intentar desvirtuar la victoria electoral de Maduro con más del 51% de la votación en el país.

Pero, como dicen por ahí en las redes sociales: ‘¿Cuál es el show que tienen con las actas electorales, si en el 2000 [cuando los EE.UU y, en particular, el Colegio Electoral, subieron al bandido de George Bush Jr. en vez de Al Gore] los resultados electorales de EE.UU se dieron 35 días después?’ (4). Como pasó luego en 2020 cuando las elecciones eran entre Joe Apocalypse Biden y El Pato Donald Hitler Trump, cuando el resultado también se supo varios días después. Pero, claro, ante esto la ‘unanimidad’ internacional se hace la de la vista gorda y los áulicos de la manipulación mediática gringa, por vía de Rupert Murdoch, James Rothschild (el hijo de… del recién fallecido Jacob Rothschild), inician el coro de los lamentos y lanzan todo su veneno contra Maduro y endiosan a su rival Edmundo González, criminal de lesa humanidad: entonces, el Centro Carter, esta vez, dijo que la elección presidencial del 28.jul.24 no se adecuó a parámetros [ni] estándares internacionales de integridad electoral.

Y agregó que y no puede ser considerada democrática (5). En cambio, nadie discute (o, peor, se hace el de los ojos inflados) ‘las actas chimbas de María Corina y Edmundo […]’, en las que no hay la más mínima opción de saber la verdad en tanto se pasan por la faja las decisiones del CNE (aun con sus 17 auditorías que certifican la transparencia del proceso, como anota Tania D’Amelio, una de los cinco rectores del ente), para intentar justificar, por contraste, el agua sucia que corre bajo el puente vigilado por EE.UU y sus esbirros: la golpista y el genocida/candidato de la CIA y muy poco de Venezuela (6). Bastaría el titular de Infobae: ‘Así reseñaron los principales medios internacionales el fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro en Venezuela’ que dio ‘como ganador al dictador de Caracas’, para entender el sesgo con que se (des)informa a la opinión pública mundial, y recoge versiones que van desde el NYT hasta El País, pasando por The Washington Post, The Guardian, O Globo… (7)

Una farsa unánime. Todas coinciden en usar términos como fraude, dictador, autócrata, elecciones contaminadas, crisis política y económica del país, falta de transparencia y legitimidad, autoridades comiciales bajo control del régimen chavista, ultraje a la verdad, Maduro autoproclamado ganador, régimen manipulador del proceso electoral, denuncias de fraude por la oposición, estrategias de apoyo internacional en respuesta, y demás boludeces que, por una parte, recuerdan a Sócrates: Cuando el debate está perdido, la calumnia es la única arma del perdedor y, por otra, dejan ver la incapacidad de reconocer al Otro, el prurito que anima a la oposición para lanzar su miseria a los demás, el facilismo con que se adopta un lenguaje unánime que no resiste el menor análisis ni contiene verdad alguna, sino que va en función de engañar, de timar, de hacer un fraude de verdad y no de desmontar el de mentira que se denuncia; pero, si esto es a escala internacional en el plano nacional la cosa es idéntica.

He aquí algunos titulares de Semana: Elecciones en Venezuela: Crónica de una falsificación anunciada (8), de lo que se deduce al menos que no se respeta ni a García Marketing; revista Semana señala: Partido Comunista exige a [NM] que muestre actas […] en las que salió victorioso, ¿¡habrase visto, exigirle a un homólogo que muestre documentos en poder de otros funcionarios, no del presidente!? (9); luego, para colmos, revela el gran escándalo de la campaña en EE.UU, con un sesgo racista, patriarcal y machista que no admite dudas: claro, no relacionado con Kamala Harris sino con su esposo, pero para lesionarla a ella, al decir que Doug Emhoff admitió ser infiel con la niñera y que la dejó embarazada, con lo que de contera muestra su tramposa filia por Trump (10); y el colmo de colmos: Confirmado: informe de la MOE da como ganador a Edmundo González con el 67.2% de los votos. Aquí están las pruebas… Pero, las pruebas no aparecen por ningún lado, la verdad, menos: sólo Fake News.

Lo que no es para nada noticia falsa es la función golpista que ha desempeñado María Corina Machado, lo que en últimas hizo que no pudiera ser candidata a la presidencia de Venezuela. Emma Carolina Agurto revisa algunos de los vínculos más notorios de la citada opositora, con reconocidos políticos internacionales que son investigados o juzgados por crímenes de lesa humanidad. Estos son algunos de sus enlaces criminales: en una carta escrita por ella, solicitaba en el 2018 a Netanyahu una intervención militar contra Venezuela. En la misiva no sólo pide emplear su fuerza para derrocar al gobierno de su país, sino que además lo califica como amenaza terrorista contra Israel. El tristemente célebre R2P: la invocación por MCM de la llamada Doctrina de la Responsabilidad de Proteger, por su acrónimo en inglés. La que es una serie de principios que se derivan de la de Seguridad Nal. y de proyección de la hegemonía yanqui y que fue usada, v. gr., para justificar la invasión a Libia en el 2011…

O ya antes en Kosovo, 1999. Acuerdos con el sionismo: la carta en la que solicitaba en 2018 una intervención militar en Venezuela, no es un hecho aislado: para profundizar ese nexo con la ultraderecha de Israel, en el 2020 la Org. Vente Venezuela de MCM firmó un acuerdo con Eli Vered Hazan, del Likud, partido al cual pertenece Netanyahu y el que es una de las principales fuerzas del sionismo fundamentalista de Israel. Sí, el mismo partido que hoy justifica el genocidio en Gaza, basado en una doctrina fascista que se presenta como religiosa: aun en contra de la resistencia mundial, representada por jóvenes universitarios, algunos presidentes progresistas, ciertas ONG que no transigen con la medianía ni falta de ética de tantas otras: v. gr., en Colombia, el CAJAR, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Jurídica Libertad, que hoy adelantan en Argentina un juicio contra Á. Uribe V. por crímenes de lesa humanidad, ya no por cuentos como soborno y fraude procesal (11).

Emma Agurto continúa su relato sobre los vínculos mafiosos de MCM con ciertos políticos, como el citado Vered Hazan, uno de los máximos jefes de la ultraderecha sionista en Israel. El 20.may.24 el fiscal jefe de la CPI solicitó que se emitieran órdenes de detención contra Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y altos mandos de Hamás, entre ellos su máximo dirigente, Ismail Haniyeh, a quien justo Netanyahu ordenó asesinar sin miramiento alguno en un hecho hoy travestido con el uniforme del Sistema, como si fuera algo natural: lo que sólo hará crecer la resistencia (12); como si por el hecho de pertenecer a un partido político que a su vez es una entidad disidente/rebelde, su magnicidio no hiciera parte de los crímenes de lesa humanidad sino fuera el efecto normal por haber defendido la honra, la dignidad y la soberanía Palestina en el llamado conflicto entre Israel y Hamás cuando, en verdad, se trata del genocidio en Franja de Gaza: pero también en Cisjordania, Yemen, Siria.

Los cargos contra Netanyahu, por la CPI, van desde inanición deliberada de civiles, asesinato deliberado, exterminio y/o asesinato de personas, en estado de absoluta indefensión y eso que no se cita ningún cargo por impedir la entrada de comida y suministros, agua, luz y gas para la población civil que en sus inicios ascendía a 2.3 millones de personas, pero que hoy está diezmada de forma notable, así las cifras oficiales apenas citen a 40 mil palestinos muertos y a otros diez o veinte mil niños: es probable que el día que se sepa o revele la verdad sobre las víctimas de la Franja de Gaza, sus propios genocidas se horroricen y partan a correr como sus más de 1.2 millones de desplazados forzados que huyen por el desierto al mar o por el río Jordán no hacia la tierra prometida, de la que hablan los sionistas pero sólo para ellos (dijo Th. Herzl, 1895: que ellos ubicaban en Palestina… o en Argentina, a lo que hoy Milei ayuda), sino hacia el terreno de la incertidumbre, al que a ninguna persona se le debería obligar a ir.

Según el fiscal de la CPI los crímenes de lesa humanidad de la ultraderecha israelí forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina. Si se sigue revisando la carta de MCM se ve la cita a organismos de la ONU como ACNUR y OIM, pero paradójicamente tales organismos han sido objeto de agresión por el Estado sionista: la propia ONU reconoce que al menos 130 de sus funcionarios han sido asesinados en Gaza. Factor clave para comprender la consternación de la opinión pública en Venezuela, por esta carta de MCM que pide usar fuerzas extranjeras para derrocar a Maduro, lo que en mal cristiano es traición a la patria (así a la hora de la verdad sea un saludo a la bandera), es el horror del genocidio en Gaza, que la prensa hegemónica, léase EE.UU, cifra en 36 mil personas. A esto se suma el genocidio de Rafah, que llevó a la Sec. Ejec. de Unicef, Catherine Russell (12), a reconocer la conmoción global por imágenes de niños y familias quemados por bombardeos.

La muerte de niños que se refugiaban en tiendas de campaña improvisadas es inconcebible. El tipo de personas que causa estos crímenes, son los aliados de MCM. Las contradicciones a la luz del vínculo entre ella y Netanyahu surgen sin parar: lo más notorio de su carta al genocida (y esto no es juicio de valor sino descripción de los hechos) incitando a una invasión militar contra Venezuela, es lo ‘coherente’ que resulta su solicitud, ya que no son pocos los pronunciamientos de apoyo de MCM a Israel. Y donde de forma muy a tono con su actuar evita todo momento referirse a los crímenes de lesa humanidad que han costado la vida de cientos de miles de niñas, niños y mujeres en Gaza, por parte del Estado sionista. Ahora se podrá evaluar mejor lo que está detrás de la propuesta electoral de la golpista que derivó en la designación conjunta de su ‘pupilo’ Edmundo González por la CIA, el Dpto. de Estado y la callada injerencia sionista para hacer a aquél, candidato a la presidencia de Venezuela (13).

Antes del fin, la prensa hegemónica manipula la información para desinformar y hacerle creer al mundo que lo de Venezuela fue un fraude, cuando en realidad el fraude es el de hacerle tragar a la gente de un solo trago la mentira que adula/consuela y seduce, mientras ella misma bebe gota a gota la verdad que dice que tanto le gusta, pero que en verdad la amarga/decepciona y apabulla, mientras élites/filántropos y poderosos se ríen a carcajadas de los pueblos, a la par que urden la próxima cagada bajo el disfraz del pronóstico, la profecía, la prefiguración. Pero, su actuar pone sólo en evidencia lo que sostiene la escritura y periodista turca Ece Temelkuran acerca de que debatir con la ultraderecha es como jugar ajedrez con una paloma, pero no cualquiera sino una que, cual Netanyahu/Biden o Trump o la discriminada Kamala, tiene la marca del genocida y matará a cuantos pueda sin ocuparse o preocuparse jamás del que tenga que limpiar la mierda: acto que siempre le toca al pueblo.

El de Venezuela no es otra cosa que el intento de un Golpe (no tan) Suave que, por la misma vía, habla de los intereses creados no sólo por EE.UU sino por su aliado el imperio sionazista de Netanyahu, quien salió de su país con total libertad y fue al Congreso gringo con descaro total, y la CIJ ahí, como quien pone en evidencia los intereses creados del Imperio así como la deliberada complicidad de los medios prepago del mundo entero; pero, que le hacen creer a los idiotas del planeta la mayor de las mentiras, se la pasan por verdad y así nadie se pregunta ni cuestiona nada, sino que se traga el cuento entero, a la usanza de Hitler y Goebbels, pero antes de Edward Bernays el mal llamado maestro de la propaganda (14), sujeto hábil para hacer lazos con los poderosos al acudir a un tópico común: el miedo a los comunistas, con base en el cual usufructuó como nadie al mejor aliado del Poder, el dinero. Quizás lo único que él tenía de bueno es que era sobrino de S. Freud, padre del psicoanálisis.

La mayoría, la masa, no comprende cuando las élites y el Poder manipulan los medios masivos para actuar en favor o en contra de alguien. Si ese alguien colabora con el régimen y, más allá, con el Sistema obtiene su respaldo y su aprobación. Si, por lo contrario, conserva la ética, la dignidad y la soberanía como conceptos inherentes a su condición de clase, será perseguido con saña y sin atenuantes hasta que caiga con la fuerza e irracionalidad que sean necesarios. Quien a estas alturas no advierta la presencia del golpe en marcha contra Maduro, debería enterarse en qué mundo está, quién mueve sus hilos y a qué matadero lo llevan. El Sistema no se anda con dudas cuando de defender el statu quo se trata. El Poder es conservador de partida y por eso no tolera la verdad, la dignidad, la soberanía. Conservar significa mantener todo como está, para seguir con el robo, el delito, la corrupción. Quien es acusado de tirano por estar al servicio de intereses nacionales y no foráneos, es perseguido…

Cómo no, hasta el cansancio y con saña a fin de someterlo, antes de decidir si se le mantiene o no en el Poder. El objetivo del Poder es minar la resistencia del pueblo, hasta que no tenga ideas propias, lo que se expresa vía neolengua, cuyo fin no es aumentar sino disminuir el área del pensamiento, reduciendo el número de palabras al mínimo indispensable, Orwell dixit: algo relacionado con el cada vez más precario y procaz lenguaje del Poder. Dos ideas que sustenten la principal de 1984, pueden ser: si el Partido anuncia que dos y dos son cinco, habría que creerlo… ¿Qué quiere decir esto? La prepotencia del Poder, el que se ejerce a través del Partido y acaba con todo asomo de reflexión, disenso, crítica; la idea de que quizás el loco sea sólo una minoría de uno pero que, no obstante, puede tener razón. Antes, una señal de locura era sostener que la tierra giraba en torno al sol; ahora, para Winston, consistía en creer en un pasado inalterable. Por sostener eso y ser el único en hacerlo, estaba loco (15).

Pero, no… Pasa es que del Estado de Bienestar se pasó al de Malestar, en la cultura, la vida cotidiana y la política, como efecto de la cancelación, diría Orwell con humor. Ya avizoraba la presencia de las multinacionales: del poder económico detrás del político. Sabía que el verdadero Poder ya no es político sino económico. Para que haya poder político antes debe haber poder económico. Eso es el neoliberalismo. El 96% de la información que gira por el mundo es propiedad de James Rothschild, Rupert Murdoch y BlackRock; el 80% se da sin confirmar. La mentira terminó por imponerse como verdad, vía Bernays, Goebbels, Biden. En Colombia, vía LCSA, ADN, El Tiempo, RCN, Caracol, Semana, EE (16). Siete multinacionales controlan el 70% de información y entretenimiento que se produce hoy: 1. Fox News; 2. Time Warner; 3. Disney; 4. Sony; 5. Bertelsmann; 6. Viacom; y 7. General Electric, sostiene Jerry Mander, presidente del Foro Internacional sobre Globalización. (17)

Bernays, quien durante la I GM fue miembro del Comité de Información Pública gringa, partía de la perversa/corrupta idea Manipulación consciente e inteligente. Siendo vienés, pero residente en EE.UU, adoptó como mensaje nodal de su campaña pro intervención el de llevar la democracia a toda Europa y ya se sabe el efecto narcótico que las voces democracia y libertad surten en EE.UU y Occidente en general. Las características básicas de su concepto de relaciones públicas y propaganda eran: mezclar los términos democracia, libertad, paz, justicia y defensa de los DD.HH. Eso ha hecho desde sus inicios EE.UU, la tierra de la libertad y de la democracia y de la justicia infinita y en función de ello creó lemas potentes, fáciles de recordar y que derivaran en ganchos de campañas con objetivos políticos a los que influyentes periodistas se unirían, los harían suyos y los volcarían luego sobre la opinión pública: todos conocían de antemano la fuerza de la voz miedo, y para eso se creó Hollywood.

Recuérdese que Hollywood es el laboratorio de prueba, proyección y distribución de ese terrible flagelo con el que se atemoriza hasta al más valiente y donde se concibe el guion de la próxima ‘película’ con la que se estremecerá al mundo: en ese rango entra, v. gr., el reciente ‘intento de asesinato’ del expresidente (convicto) Pato Donald Hitler Trump. Farsa que no encierra otra cosa que la figura apabullante de la ‘víctima propiciatoria’, según la cual alguien cae para que otro suba. Como hizo V. Nuland en Ucrania para subir al poder a Yuschenko y destituir a Yanukóvich: eso sí, 15 días antes el primero recibió un tiro y 15 días después ya ocupaba el trono (de usurpador), pero nadie se enteró gracias al silencio mediático que obró de forma eficaz/efectiva: junto al miedo, actúan las fuerzas sexuales y agresivas que se anidan en las personas, sin dejar de considerar el peligro en caso de manifestarse. Y lo hace, como pasa hoy con toda esa mala suerte de parásitos/sátiros y pedófilos que campean por el mundo.

Para Bernays eso iba por cuenta de su tío Freud y de lo que obtenía dividendos. ¿Cómo? Dado que las normas sociales se doblegan ante los instintos, y por eso el Poder reprime tanto el sexo y el amor vía dominio sobre el cuerpo, entonces hizo que tales instintos intervinieran en las decisiones humanas y así aludiendo a ellos de forma moderada, las personas sentirían un fuerte deseo interior hacia sus campañas. La mixtura de todo esto, al filo del tiempo, daría origen a términos como Fake News y Posverdad, que no son más que mentiras travestidas de verdades. Así, Bernays hizo una campaña que puso a las mujeres a fumar y con el tiempo los cigarrillos se transformaron en las antorchas de la libertad. Por esa época, igual, la prensa estaba diseñada para decir la verdad: pero, mentira, lo mismo que hoy estaba planeada y concebida para gritarle (bajo, pero con fondo de reguetón) Fake News y posverdades todo el tiempo. Si a eso se suma la cancelación, en todos los campos, ahí está el triste/nefasto efecto.

1984: El que controla el pasado, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. (18). La mayoría es encauzada hacia la felicidad, estado de afirmación vital, no hecho concreto. La sátira social se evidencia a través del sentido de independencia que hace a la gente rebelar contra un statu quo anómalo pues sólo la dignidad posibilita luchar para alcanzar la libertad, y la autonomía, individual y colectiva. 1984 plantea el inicio del fin de la privacidad y alega contra los totalitarismos: lo que ha derivado en la mentira que el Poder legalizó para pasarla por verdad irrefutable. Son esas dos cosas a despreciar las que hoy están en Venezuela: junto a los imbéciles que las encarnan y las distribuyen como dulces en todos los lugares de la Tierra, con el fin de intentar engañar a incautos y tontos. Se habrá cedido ante la vileza de los empresarios y poderosos, que apuestan a tánatos y no a eros: y eso ocurrirá no tanto por el cambio climático, el síntoma, sino por el mal, el capitalismo. (19)

En conclusión: 1. Detrás de la farsa, montada por EE.UU, Netanyahu y MCM, sólo está el interés del Imperio gringo/sionazista para quedarse con los recursos de Venezuela. 2. Es ridícula la petición de la UE en el sentido de pedir una verificación independiente y ‘respetar la voluntad del pueblo venezolano’: ¿dónde queda, entonces, justo, la autodeterminación de los pueblos? El CNE tiene al menos 30 días para entregar las tan cacareadas actas que la ultraderecha reclama. 3. A los despistados que aún insisten en hablar de fraude electoral, sólo queda invitarlos a ver y escuchar a Juan C. Monedero (20), de la U. Complutense de Madrid, mientras desmonta la trampa de MCM y Netanyahu en torno a las tales actas que no son otra cosa que el caballo de batalla para instalar en el inconsciente colectivo el rumor, como si fuera sucedáneo de la verdad, y apenas lo es del fraude que armaron los citados canallas para desestabilizar a Venezuela, hecho al que ahora su pueblo resiste sin duda y con decisión (21).

Los políticos siempre achacan los males de su Gobierno a la gente. En el caso de Venezuela, EE.UU, mediante una torcida/mierdiática y mafiósica (entre mafiosa y mágica) operación, hoy le achacan todos los males del país a Maduro y por eso lo quieren derrocar. Pero, ¿alguien al margen de esta nociva/perniciosa influencia podría desconocer el bloqueo comercial y económico, peor que el cubano, por parte de EE.UU? Ahora nadie recuerda los USD$ 260 mil millones que le robaron Trump/Guaidó a Venezuela; las 32 mil Ton de oro que la perrita faldera UK le hurtó al país; EE.UU congeló sus depósitos bancarios que hoy usufructúan sin rubor; y lo más criminal: el saboteo a hospitales, dolo que en 2019 dio como resultado 40.000 ciudadanos asesinados por falta de oxígeno en una noche. La unánime prensa occidental nada informó al respecto. Nadie pudo impedirlo porque el criminal huye sin que nadie lo persiga y las cosas vuelven a una rara normalidad. Ese es el Golpe nada Suave de hoy en Venezuela.

A Santiago adorado, de quien sólo espero que se recupere a plenitud de todo aquello que lo aqueja.

Al pueblo venezolano que no cae en la trampa urdida por el imperio gringo/sionazista para saquearlo.

A la libre autodeterminación de los pueblos, por su libertad, dignidad y soberanía, sin injerencia alguna.

* (Bogotá, Colombia, 1957) Padre de Santiago & Valentina. Escritor, periodista, crítico de literatura/cine y jazz, catedrático, corrector de estilo, traductor y, ante todo, lector. Colaborador de El Magazín EE, 2012; columnista, 2018. Su libro Ocho minutos y otros cuentos, Colección 50 libros de Cuento Colombiano Contemporáneo, fue lanzado en la XXX FILBO (Pijao, 2017). Mención de Honor por MLK: Todo cambio personal/interior hace progresar al mundo, XV Premio Int. de Ensayo Pensar a Contracorriente, La Habana, Cuba (2018). Siete ensayos sobre los imperialismos – Literatura y biopolítica, en coautoría con Luís E. Soares, publicado por la UFES, Vitória (Edufes, 2020). El libro El estatuto (contra)colonial de la Humanidad, producto del III Congreso Int. Literatura y Revolución, con su ensayo sobre MZO y su novela Changó, el gran putas, lo lanzó UFES, el 20.feb.21. Invitado por Pijao Eds. al Encuentro Nal. de Narrativa vista desde las Regiones (Ibagué, 1º a 4 nov.23). Invitado por UFES al Congreso Literatura, Soberanía Nacional y Multipolaridad (Vitória, 25.nov.23). Autor en ARC, Rebelión, Magazín EE, Las2Orillas y traductor/coautor, con Luis E. Soares, en dichos medios. Director del Cine-Club Al Filo del Tiempo, que se emite desde la bóveda interdisciplinaria de La Fábrica de Sueños. E-mail: [email protected]