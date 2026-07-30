- Así fue como la fiebre por la tierra y la ganadería en el Caribe abrieron paso al horror paramilitar

Texto escrito por: Nerio Luis Mejia

Hablar de Colombia es referirse, sin duda, a un país lleno de belleza, arte, diversidad y una inmensa riqueza cultural y geográfica. Sin embargo, junto a esa abundancia, la nación arrastra el lastre de una violencia sistemática que por décadas ha castigado al territorio con una ferocidad difícil de equiparar en la región.

En la costa Caribe colombiana esta realidad cobra matices muy particulares. Se trata de un territorio sumamente valioso en toda su extensión, pero que padece un mal incubado en el seno de su propia estructura social. Este fenómeno encuentra sus raíces en la disputa histórica por la tierra y en el modelo de la ganadería extensiva, factores que sirvieron de caldo de cultivo para el desarrollo del proyecto paramilitar: una maquinaria de despojo y muerte que condenó a la región.

La desproporcionada concentración de la propiedad rural en esta zona del país consolidó el latifundio a costa de relegar a la gran mayoría de la población a la marginación y la pobreza. Esta brecha socioeconómica ha detonado cíclicamente dinámicas de violencia que golpean con especial dureza al campesinado, sujeto histórico sobre el cual ha recaído el costo más alto del conflicto.

El proyecto paramilitar dejó huellas profundas en la sociedad caribeña. Frente al espíritu festivo y resiliente de su cultura, la región ha tenido que soportar el impacto devastador de los homicidios, las desapariciones forzadas, la violencia de género y el desplazamiento sistemático.

En este contexto, resulta ineludible evocar el nefasto pacto de Santa Fe de Ralito, en el que sectores políticos y empresariales junto a mandos paramilitares suscribieron un acuerdo orientado a "refundar la patria". Un rasgo notable de dicho acontecimiento fue la prominencia de actores del Caribe en la firma del documento. No obstante, esta particularidad plantea interrogantes necesarios sobre la lectura analítica del conflicto: ¿qué ocurrió con las investigaciones y juzgamientos de la parapolítica en el interior del país? ¿Acaso el empresariado, la dirigencia política y los sectores ganaderos del centro de Colombia no tuvieron un grado similar de compromiso con la expansión de estructuras como el Bloque Metro o el Bloque Capital?

Estas reflexiones sugieren la existencia de un hilo conductor en el Caribe colombiano: un nexo entre la tenencia de la tierra, el modelo ganadero y la consolidación de los grupos paramilitares, cuya imbricación marcó las dinámicas territoriales de las últimas décadas.

Esta realidad sigue teniendo eco en la actualidad judicial. Recientemente, los medios de comunicación han dado cuenta de decisiones clave respecto a antiguos jefes paramilitares. Es el caso de Hernán Giraldo Serna, conocido en la Sierra Nevada de Santa Marta como "El Patrón" o "El Taladro", contra quien la justicia ha emitido condenas por crímenes de violencia sexual cometidos de manera sistemática contra menores de edad, incluidos delitos de abuso, aborto forzado y paternidad impuesta bajo coacción. Asimismo, se registró la entrega ante las autoridades del ganadero sucreño Víctor Antonio Guerra de la Espriella, figura influyente de la política regional condenada por su vínculo con el Pacto de Ralito y objeto de investigaciones por homicidio y secuestro agravado.

Estos casos emblemáticos ilustran la complejidad de la historia reciente en el Caribe colombiano. La relación entre la concentración de la tierra, la dinámica económica del sector ganadero y las dinámicas de despojo asociadas al paramilitarismo constituyen un capítulo crítico de la historia nacional que exige un análisis riguroso para la reconstrucción de la memoria histórica y la búsqueda de justicia.

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