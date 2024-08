Así fue como el cantante de Oasis creó un clásico de la banda mientras luchaba contra una adicción

.Publicidad.

A comienzos de este milenio, Oasis lanzó un concierto llamado Familiar to millions, donde capituló los primeros años de su carrera, en un disco que tenía todos los éxitos que habían creado hasta ese momento, y que seguramente sonarán en una reunión de Oasis, como la icónica "Wonderwall" o las recordadas "Champagne supernova", "Live forever" o "Acquiesce".

Con el anuncio de la reunión de Oasis para mediados del año que viene, se recordó la vez en que durante una entrevista Noel Gallagher habló de su adicción a la cocaína colombiana y la canción en la que parece confesarse al respecto llamada "Gas panic".

La canción que fue elegida para ser el primer single del disco en vivo Familiar to millions, a pesar de que en su versión en vivo supera los ocho minutos de duración, contiene reveladoras frases como “¿Qué espectro sin lengua se cuela por mis cortinas?”, “mi familia no parece tan familiar” o “y si hubiera un Dios me daría otra oportunidad?”, entre muchas otras que parecen estar revelando su lucha contra la droga.

Por lo general, las canciones de Oasis no son muy explícitas y el propio Noel Gallagher, compositor de este y otros éxitos de la banda, ha dicho que le molesta mucho que los fanáticos busquen interpretaciones que no corresponderían para sus canciones.

Pero la vez que le preguntaron a Gallagher por el significado real de la letra de "Gas panic", sólo se limitó a decir que es una canción que habla de "demonios que vienen a visitarte en medio de la noche", de acuerdo a un artículo del escritor Patricio Avendaño, para el portal chileno Nación Rock.

¿Por qué habrá ahora una reunión de Oasis, luego de quince años desde la última pelea entre los hermanos Gallagher?

Las dos cosas que más famosos han hecho a los hermanos Noel y Liam Gallagher son sus clásicos y las peleas, a veces a puños, entre los dos hermanos. La última fue en 2009, cuando se pelearon a pocos minutos de finalizar un concierto y se fueron sin siquiera despedirse del público.

Por años tanto fanáticos, como celebridades del mundo de la música han manifestado su deseo por qué vuelvan, a lo que muchas veces Noel respondió con madrazos. Una de estas ocasiones fue hace algunos meses, cuando Dave Grohl, cantante de los Foo Fighters y exintegrante de Nirvana, manifestó en redes sociales sus ganas de verlos en vivo. Noel lo p... también.

En las últimas semanas, ambos hermanos, quienes están de gira con sus propios proyectos solistas, han manifestado aprecio o admiración entre sí. La gira será de poco más de diez fechas exclusivas para mediados de 2025 y desde las redes oficiales han aclarado que no habrá presentaciones adicionales en festivales de música.

Pero algunos periodistas, los mismos que comenzaron a filtrar la noticia de la reunión antes de que fuera confirmada por la propia banda, sí han hablado de que luego de las fechas en Inglaterra e Irlanda, las únicas programadas por el momento, seguirían presentaciones en el resto de Europa y probablemente otras partes del mundo.