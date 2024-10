Así es la casa de terror de Feid que solo sus fans más fieles pueden visitar; es gratis

.Publicidad.

Spotify creó una experiencia especial para los amantes del Halloween, una casa de terror de Feid llamada ‘Haunted House of FERXXO’. Un recorrido lleno de terror donde la infección verde los envuelve a todos. La idea es que los asistentes se lleven unos buenos sustos pero también algunas carcajadas con los datos que dicen los monstruos sobre el artista paisa.

Cómo es la casa de terror de Feid ‘Haunted House of FERXXO’

Al entrar lo recibe Igor un monstruo guía que lo llevará por dos pisos, en los que se encontrará con brujas, almas en pena, la llorona, científicos demoníacos y más. Está ubicada en la casa Spotify, ambientada del 30 al 31 de octubre. La única condición para visitarla gratis en Bogotá es pertenecer al grupo de personas que más escuchan al Ferxxo en esta ciudad. Los afortunados fueron contactados vía correo electrónico o celular para notificarles de esta experiencia.

La intención de esta actividad es celebrar la música y trayectoria del artista paisa como Halloween en la capital, de una forma muy única y creativa. Además al finalizar podrá recobrar el aliento con cócteles verdes, dulces y demás snacks terroríficos con todo el estilo de Feid. Así que no solo se asusta si no que come muy rico.

Sumado a todo esto, el artista está en varias de las experiencias para compartir junto a su público y pasarla muy bien. También se creó una a la playlist llamada "Un Perreo Miedoso", que fue creada y curada por Feid, eligiendo cuidadosamente cada una de las cancione, con la idea de que haya un “sabroseo por cuenta del FERXXO” en este Halloween.

Aquí le dejamos un poco de lo que es la experiencia:

