Así es el imponente estadio que la FIFA escogió como casa de la Selección Colombia para el Mundial 2026 ⚽

La Tricolor se alojará en uno de los estadios más modernos de México, con tecnología de punta y estándares avalados por la FIFA

Estamos a pocos meses de que arranque uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional: el Mundial 2026, en el que Colombia competirá con la ilusión de mejorar sus presentaciones anteriores. En esta ocasión, el certamen tendrá una gran novedad, pues se disputará en tres países y contará con un mayor número de selecciones. La buena noticia es que ya se conoció cuál será la casa de la Selección Colombia durante la competencia, y se trata de un verdadero lujo.

Este es el estadio en México que recibirá a la Selección Colombia durante el Mundial 2026

La FIFA anunció que el combinado nacional tendrá como sede de concentración y entrenamiento la ciudad de Guadalajara. Allí, el estadio que albergará a la Tricolor durante la fase de grupos —e incluso podría seguir siendo su lugar de concentración en rondas posteriores— será uno de los más modernos del país. Este escenario cuenta con una infraestructura avalada por la FIFA, además de centros de alto rendimiento y condiciones logísticas que cumplen con los exigentes estándares de este tipo de eventos.

Estadio de Guadalajara.

El Estadio Akron, casa del Club Deportivo Guadalajara, tiene un diseño realmente impresionante y vanguardista, con una estructura inspirada en la forma de un volcán. Curiosamente, su techo está cubierto de pasto natural. Adicionalmente, ofrece una experiencia tecnológica de alto nivel, con césped híbrido, alta conectividad Wi-Fi, iluminación avanzada e incluso sistemas de seguridad con reconocimiento facial.

Para estar listos de cara al Mundial de 2026 y recibir a la Selección Colombia, se realizaron inversiones millonarias que incluyeron la instalación de pantallas gigantes, iluminación LED de última generación y mejoras significativas en la cancha. El estadio también cuenta con 324 cámaras y un centro de comando, lo que lo convierte en uno de los escenarios deportivos más seguros de Latinoamérica.

Este complejo deportivo dispone además de espacios como The Battle Arena para Esports, un museo del club y zonas de alimentos de alta calidad. Tiene una capacidad para más de 46 mil espectadores y, en línea con las tendencias actuales, incorpora sistemas de captación de agua lluvia y tecnologías de ahorro energético.

Sin duda alguna, será una gran opción para la Selección Colombia, que estará instalada en uno de los estadios más emblemáticos de México. Aunque el debut de la Tricolor no será allí, su primer partido se jugará el día 17 en Ciudad de México, mientras que el encuentro del día 23 se disputará en lo que será su casa durante el Mundial 2026: Guadalajara. Habrá que ver si este escenario termina convirtiéndose en una ventaja deportiva para los jugadores, especialmente para aquellos que ya conocen estas canchas, como James Rodríguez y otros futbolistas que han tenido paso por el fútbol mexicano.

Vea también:

La leyenda de la Selección Colombia con la que Néstor Lorenzo quiere llenar de magia los partidos del Mundial

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.