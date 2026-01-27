Cuánto vale el MINI Cooper que tiene enredada a la nueva directora del DAPRE y a Juliana Guerrero

Un vehículo de alta gama terminó revelando la cercanía entre varias figuras del Gobierno y encendió nuevas dudas sobre nombramientos recientes

enero 27, 2026
Cuánto vale el MINI Cooper que tiene enredada a la nueva directora del DAPRE y a Juliana Guerrero

Nhora Mondragón es hoy uno de los nombres más comentados en Colombia. La nueva directora del DAPRE llegó al cargo en medio de cuestionamientos, tras reemplazar a Angie Rodríguez. Su cercanía con el ministro del Interior, Armando Benedetti —de quien fue subalterna— ha despertado dudas en distintos sectores. Sin embargo, el foco de la controversia actual gira alrededor de un vehículo: un MINI Cooper azul que, al parecer, también estaría relacionado con Juliana Guerrero, quien iba a asumir como viceministra de Juventud en el gobierno de Gustavo Petro.

Todo indica que tanto Juliana como su hermana Verónica Guerrero tendrían una relación cercana con la nueva directora del DAPRE. Además, se les vincula por una amistad estrecha con una exsecretaria de la Alcaldía de Jorge Iván Ospina en Cali. El vehículo, considerado de alta gama y propiedad de Nhora Mondragón, habría sido utilizado en varias ocasiones por Verónica Guerrero para movilizarse hacia el Ministerio de Igualdad.

Un detalle que, aunque menor en apariencia, deja en evidencia la cercanía entre estas mujeres, todas ligadas de una u otra forma al entorno del ministro Armando Benedetti. Por eso, más allá del uso del automóvil, muchos se preguntan cuánto cuesta realmente este vehículo, que pertenece a una marca reconocida y con estatus premium en el mercado.

Este sería el precio del MINI Cooper de la directora del DAPRE usado por la hermana de Juliana Guerrero

Aunque no se conocen mayores detalles técnicos del automóvil, todo apunta a que habría sido adquirido en el año 2020. Lo cierto es que se trataría de un hatchback de tres puertas, posiblemente un MINI Cooper F56. El vehículo cuenta con un escape sencillo y no con un difusor deportivo, lo que sugiere que no corresponde a una versión tope de gama.

El imperio educativo de Francisco Pareja, el dueño de U. San José que le vendió el título a Juliana Guerrero

En ese sentido, podría tratarse de un MINI Cooper base con motor 1.5 turbo. En el mercado colombiano, este modelo, correspondiente al año 2020, puede tener un valor estimado entre los 80 y 90 millones de pesos. No obstante, el precio puede variar dependiendo de factores como el tipo de transmisión, el kilometraje y algunos detalles estéticos o de equipamiento.

Todo parece indicar que se trataría de este MINI Cooper.

Aunque actualmente no es uno de los vehículos más costosos del segmento, sigue siendo considerado de alta gama debido al posicionamiento de la marca. Más allá del valor comercial del automóvil, lo que realmente ha llamado la atención es la relación entre estas figuras políticas, una cercanía que quedó expuesta a partir de un carro y que hoy alimenta la conversación pública alrededor del nuevo nombramiento en el DAPRE.

Vea también:

La ruta de Nhora Mondragón que la llevó al Dapre de la mano de Juliana Guerrero y con Armando Benedetti como padrino
