Así es cómo se preparó María Fernanda Yepes para brillar en MasterChef

Ya inició la nueva temporada de MasterChef y los famosos ya han enseñado sus diferentes habilidades. Para quienes se han conectado con el programa, ya sabrán que no es sencillo competir en la cocina del reality. Además de estar peleando en contra del tiempo, los participantes deben lucirse con sus platos. Sin duda alguna, un trabajo en el que están bajo constante presión. Cada famoso es consciente y por eso procuran prepararse para dar lo mejor en cada prueba y así avanzar lo más que puedan. María Fernanda Yepes, participante de esta temporada es consciente de ello y decidió entrenar de la mejor manera.

Esto hizo María Fernanda Yepes para ser una de las mejores de MasterChef

Si bien es cierto que MasterChef es sólo un reality, exige que sus participantes sean muy buenos en la cocina. No es un secreto que los platos que allí se preparan tienden a ser bastante complejos o no cualquiera los puede preparar. Es por eso que sus participantes deben prepararse, además, deben estudiar durante su estadía en el programa. No es un secreto que con el paso del tiempo, las pruebas se hacen más difíciles. María Fernanda Yepes era muy consciente de esto y por eso empezó a trabajar y prepararse para poder brillar con su participación. Esto lo compartió la actriz por medio de sus redes sociales.

No sería nada raro que ciertos concursantes del reality, acudieron a expertos para poder mejorar su sazón o aprender más de la cocina. María Fernanda Yepes no fue la excepción y lo compartió en sus redes sociales. En una de sus publicaciones, antes de que iniciará el programa, la actriz compartió en su Instagram una foto con el chef Pablo Naranjo. En la publicación, se ve a ambos en una cocina y con delantal puesto y todo. Seguramente, el sujeto estaba preparando a la participante de MasterChef para afrontar este nuevo reto que asumió.

Por ahora, habrá que ver si la preparación de la actriz dio sus frutos o todo lo contrario. Para quienes no lo sepan, el reality ya arrancó en el canal RCN y ya los famosos están en competencia. Aunque tengamos presente que, el programa realmente arrancó sus grabaciones meses atrás.

