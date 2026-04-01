Así arranca el megaproyecto sobre la Carrera 7a. que cambiará el norte de Bogotá al que le van a invertir $2 billones

El contrato lo firmó Claudia López con el Consorcio Vial del Norte integrado por tres constructoras bogotanas que se comprometieron a entregar la obra en 7 meses

Con una inversión de 1,8 billones de pesos, la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dio inicio a la transformación del corredor de la carrera séptima entre la calle 100 y la calle 200, al norte de Bogotá.

El proyecto se ha presentado como corredor verde de la ciudad, dividido en tres tramos a intervenir. Las obras se iniciaron el pasado 30 de marzo de 2026 en el tramo comprendido entre las calles 119 y 121 en sentido norte–sur, carril oriental cercano al separador. Este tramo uno fue adjudicado en noviembre de 2023 durante la alcaldía de Claudia López al Consorcio Vial del Norte.

Consorcio Vial del Norte está integrado por las empresas Indugravas Ingenieros Constructores S.A.S., Coherpa Ingenieros Constructores S.A.S., e Incoherp Ingenieros Constructores S.A.S. Tendrá a su cargo las obras del corredor carrera séptima desde la calle 99 hasta la calle 127, cuyas obras incluyen la construcción de los carriles exclusivos de Transmilenio, la intersección elevada a la altura de la calle 127 y las obras de espacio público.

Actualmente, la carrera séptima, desde la calle 99 hasta la calle 200, cuenta con dos y tres carriles por sentido. Con la transformación iniciada ahora, el corredor quedará con cuatro carriles exclusivos para Transmilenio (dos por sentido), dos carriles para transporte mixto (uno por sentido), 14 estaciones y ciclorutas.

Terminada la etapa de preconstrucción, las obras iniciaron con una verificación en terreno para saber si hay o no en la zona material arqueológico. Esta verificación es obligatoria para cualquiera de los tres tramos en los que se dividió el corredor, aseguró el director del IDU Orlando Molano Pérez.

Los trabajos se concentrarán en el costado occidental de la vía en un solo carril, con el fin de permitir la movilidad en los otros dos carriles en sentido norte–sur, por donde circulará el tráfico mixto. En los próximos días también arrancarán las obras en el costado oriental entre las calles 99 y 102, donde se iniciarán trabajos con tuneladora utilizando la tecnología jacking.

Durante la ejecución de las obras el IDU garantizará la circulación vehicular por los dos carriles que quedarán disponibles, con el fin evitar altas congestiones en el corredor.

En cumplimiento de la ejecución del contrato # 1739 de 2023, la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, autorizó el cierre de un carril en la avenida carrera séptima entre las calles 119 y 121 en sentido norte–sur. De acuerdo con el cronograma de obras establecido por el IDU, estos cierres viales deberían terminar en siete meses. Los usuarios que a diario transitan por esta vía seguirán utilizando los dos carriles disponibles habilitados y se reporta el traslado del paradero que está ubicado entre las calles 123 y 121, en el costado occidental, 100 metros más hacia el norte.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá recomienda a todos los actores de la vía acatar las instrucciones y atender la señalización existente en el corredor para evitar el caos y contratiempos en la circulación de vehículos hacia el sur de la ciudad.

El corredor de la carrera séptima es uno de los ejes viales más congestionados de la ciudad, por donde actualmente se movilizan 1.500 buses con 15 mil personas hora sentido y unos 600 vehículos particulares.

Según la Alcaldía de Bogotá, debido a las obras será necesario el traslado de 600 árboles y se reemplazarán 1.500 más. Al término del proyecto se plantarán 4.000 árboles y el corredor vial contará con unos 400 sistemas de drenaje con el fin de evitar posibles inundaciones.

Anuncios.

Anuncios..