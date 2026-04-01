- El plan perfecto para semana santa es visitar 4 iglesias antiguas de 4 municipios cercanos a Bogotá

En Sopó, Zipaquirá, Ubaté y Cáqueza estan en pie estas majestuosas iglesias a donde cada año llegan miles de visitantes en medio de un recorrido que es tradición

En el Departamento de Cundinamarca, a 40 minutos de Bogotá saliendo por la autopista norte y pasando por el municipio de Chía y muy cerca al pueblo de Briceño, se encuentra el municipio de Sopó, un pueblo agroindustrial de la sabana de cundinamarquesa con más de 30 mil habitantes.

Doce misteriosos arcángeles en Sopó

Los soposeños viven de la agricultura, la industria y el turismo. Allí, en el parque principal de esta población se encuentra la antigua iglesia del Divino Salvador, fundada en 1612 por los padres Dominicos. Esta estructura es una de las joyas coloniales más importantes de Colombia porque en su interior se encuentra una famosa colección de doce arcángeles pintados al óleo en el siglo XVII. La nota distintiva, que muchos han considerado misteriosa y otros simplemente curiosa, es que los arcángeles tienen rasgos que no pueden definirse como masculinos o femeninos. No binarios, dirían algunos hoy. Esta importante y antigua parroquia colonial es unos de los sitios de arte y turismo religioso de la sabana de Bogotá que usted puede visitar en esta Semana Santa.

Otro de los sitios religiosos de alto valor histórico que se puede visitar en Sopó durante esta semana mayor es el Santuario del Señor de la Piedra, un lugar de peregrinación descubierto en 1753 por la señora Rosa Nieto, lavandera del municipio que halló la piedra donde se encuentra estampada la imagen de Jesucristo muy cerca a la quebrada La Molla, en la carrera 2 este # 4 -02. Este lugar es muy visitado por feligreses en busca de un milagro.

Monumento Nacional en Zipaquirá

Otro de los municipios cercanos a Bogotá que pueden visitarse en Semana Santa es Zipaquirá, a menos de una hora de Bogotá luego de pasar por los municipios de Cajicá y Chía. Este pueblo tiene una temperatura entre los 12 y 18 grados centígrados y cuenta con una población de más de 160 mil habitantes. Un dato especial es que en Zipaquirá hay más mujeres que hombres.

En Zipaquirá se encuentra la antigua e imponente catedral de la Santísima Trinidad y San Antonio de Padua, ubicada en el costado norte de la plaza de los comuneros. Esta importante iglesia tiene un estilo neoclásico y su construcción tardó 11 años: las obras iniciaron en 1805 y no fue inaugurada hasta el 19 de noviembre de 1916 por el arzobispo de Bogotá Bernardo Herrera Restrepo. El templo fue diseñado por Fray Domingo de Petrés y el 12 de marzo de 1982 fue declarado monumento nacional a través de la Resolución 002. Sin lugar a dudas, se trata de un sitio turístico e histórico para conocer en esta semana de reflexión.

Un cristo que suda en Ubaté

Después de Zipaquirá visitamos el municipio de Villa de San Diego de Ubaté, más conocido simplemente como Ubaté, capital de la provincia de su mismo nombre en Cundinamarca. Su nombre proviene del vocablo Muisca “Ebate” que significa tierra lechera o semillero del boquerón: este pueblo es reconocido a nivel nacional como la capital lechera de Colombia por su alta producción de lácteos, está ubicado a 96 kilómetros de Bogotá en la falda del cerro Santa Bárbara y tiene más de 50 mil habitantes.

En este pequeño pueblo de Cundinamarca se encuentra la imponente Basílica del Santo Cristo de Ubaté, más conocida como la antigua iglesia de Ubaté, una impresionante estructura del estilo neogótico francés que data de 1939, situada en el parque Ricaurte, en el sector principal del pueblo. Esta iglesia es muy famosa por dos apuntes históricos: el primero es que en su interior se encuentra la imagen milagrosa del Santo Cristo, del cual dicen sudó en 1619, y en su exterior se eleva una aguja de 67 metros de altura que corona la torre principal del templo. Este icono arquitectónico del altiplano cundiboyacense puede divisarse casi desde cualquier parte del valle de Ubaté.

La aguja es un elemento muy conocido del estilo gótico, que busca izarse al máximo para simbolizar la elevación hacia lo Divino. Por su historial y por los milagros del Santo Cristo, este destino resulta importante para quienes disfrutan del turismo religioso durante la Semana Santa sin gastar mucho.

Un templo nuevo después del terremoto

Nuestro recorrido finaliza en Cáqueza, municipio conocido como la ciudad del amor y el mar, capital de la provincia de oriente de Cundinamarca, ubicado a tan sólo 39 kilómetros al sur oriente de Bogotá. El pueblo fue fundado el 23 de octubre de 1600 por el oidor español Luis Enríquez, y su nombre proviene de la lengua chibcha, y significa “cercado” o “región sin bosque”; Cáqueza cuenta con más de 18 mil habitantes que viven de la agricultura y la ganadería.

En el parque principal de Cáqueza se encuentra la antigua parroquia conocida como la basílica menor de la Inmaculada Concepción de Cáqueza, construida por el párroco Ismael Téllez, e inaugurada el 8 de diciembre de 1936 por el arzobispo Juan Manuel González. El templo original del municipio fue sacudido por el terremoto de 1743, sufrió muchos daños y tuvo que ser reconstruido. Esta iglesia es muy importante por su arquitectura de estilo colonial y porque representa un símbolo de la fe en el oriente de Cundinamarca. En su camino hacia Villavicencio, los viajeros pueden parar detenerse allí y descubrir una joya religiosa.

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