Asfalto ecológico, la nueva línea de negocio de Ecopetrol que llegó a Centroamérica

.Publicidad.

En octubre de 2022, cuando el presidente de Ecopetrol aún era Felipe Bayón, la petrolera inauguró un tramo vial en el Aeropuerto El Dorado que fue pavimentado con asfalto producido por ellos, un hecho que por sí solo constituyó un hito importante para la empresa más grande de Colombia.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de esto no fue el proyecto en sí, sino el material con el que se hizo, puesto que no se trató de un asfalto cualquiera, sino de uno modificado que se hace con plástico, lo que lo convierte en amigable con el medio ambiente. Para este en particular se utilizaron 125 mil bolsas plásticas y fue el primero de su clase en el país, pero no el último.

..Publicidad..

Teniendo como socio estratégico a MPI, una empresa con sede en Floridablanca, Santander que se especializa en asfaltos para el sector vial, obras civiles y demás y que desarrollar la fórmula para agregarle plástico que utilizaron en El Dorado, Ecopetrol ha seguido pavimentando vías alrededor del país utilizando esta tecnología. En total han sido 21 los proyectos viales en los que ha participado, unos en Medellín, otros en el Meta y también destacándose uno en la Refinería de Barrancabermeja.

...Publicidad...

Allí, en esa refinería que es de su propiedad, es donde se fabrica el asfalto tradicional que Ecopetrol exporta hacia Europa, África, Estados Unidos y Centroamérica y una parte del cual es utilizado para posteriormente mezclarlo con plástico recolectado en centros de acopio y procesado en la planta de Essentia, arenas y piedras, lo que da como resultado el famoso asfalto modificado.

....Publicidad....

En los dos años que han pasado desde el proyecto en El Dorado, han utilizado más de 7 millones de bolsas plásticas e incluso lograron exportar, junto con MPI, 350 toneladas de asfalto modificado, el cual, según ellos, les da más durabilidad y resistencia a las vías que el convencional. Este negocio se dio en mayo de 2023 y el destino fue Centroamérica.

Esta nueva práctica les valió un reconocimiento importante

El año pasado, en la penúltima edición de los Premios Portafolio, este nuevo negocio de Ecopetrol fue reconocido en la categoría Innovación por haber puesto en marcha una iniciativa que logra reducir la cantidad de plástico que llega a las fuentes hídricas y rellenos sanitarios y que apoya a los recicladores del país.

También le puede interesar: El presidente de la USO que logró poner representante en la Junta de Ecopetrol sale a respaldar a Roa