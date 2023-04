Artista colombiano gana el Premio Leonardo Da Vinci

Por: Iván Coello Ángel |

abril 03, 2023

Julio César Sierra Ruiz ha sido galardonado en Italia con el International Prize Leonardo da Vinci. La selección de los artistas premiados ha corrido a cargo de un jurado constituido por críticos y comisarios de arte quienes, con la concesión de este prestigioso galardón, otorgan su reconocimiento a la obra y trayectoria de creadores destacados de diversos países del mundo y disciplinas artísticas: pintores, escultores y músicos.

La solemne ceremonia de entrega del premio, tendrá lugar el 5 de abril de 2023 en el Museo Nacional Leonardo Da Vinci de Milán, Italia. El año pasado se realizó la entrega del premio en los salones del Palazzo Borghese de Florencia, donde estuvieron presentes junto a los artistas premiados, coleccionistas, medios italianos y público en general.

En esta ocasión el jurado italiano ha elegido como obra representativa de Julio Sierra la pintura titulada ÚRSULA IGUARÁN EN MACONDO, la cual es una alegoría a La Gioconda de Da Vinci, pero está basada en el personaje de Cien años de soledad, novela escrita por el Nobel de literatura colombiano, Gabriel García Márquez. La imagen de la obra figurará publicada tanto en el catálogo del premio como en la Revista ART INTERNATIONAL CONTEMPORARY, en el número correspondiente de este año.

Julio César Sierra Ruiz es el primer colombiano en ganar el premio, que se otorga cada año en Italia desde el 2016.

“Elegí a Úrsula Iguarán como la protagonista de mi obra alegórica a La Gioconda, porque encontré algunas similitudes y características interesantes: ambas mujeres se muestran con una sonrisa enigmática, donde no se sabe si es producto de la felicidad o deben fingirla. La sonrisa de la Mona Lisa ha sido estudiada a través de los años y causa gran curiosidad saber si la modelo estaba a punto de reír o de llorar, así como el personaje de Cien años de soledad, quien después de tomar el liderazgo de la familia Buendía, tuvo que controlar sus expresiones y emociones como matrona de la casa, para sostener a través de los años la figura de líder familiar, incluso hasta el extremo del realismo mágico, de llegar a convencer a sus familiares que veía los objetos, después de haberse quedado ciega. Fue la fuerza económica de la casa, quien, con su fortaleza y temple, prosperó a la familia Buendía. Úrsula es para mí sin duda, un gran ejemplo del amor infinito y el sacrificio que una mujer puede llegar a tener por su familia. En cuanto a la atmosfera que rodea a la obra, también encontré un símil muy curioso: Leonardo Da Vinci pintó como fondo de la Gioconda al cielo y el infierno, como si la modelo posara frente a la dualidad de la vida. En mi obra yo pinté a Macondo, al río Magdalena en el fondo con sus palmeras y las casas bordeando la orilla, aparentemente sencillo y un poco monocromático, donde “Gabo” nos sumerge con la maestría de los genios, desde los primeros exquisitos párrafos, en un cielo y un infierno que se puede llegar a vivir en algunos pueblos de Colombia”, dice el artista caleño.

El Premio es para los Artistas que valgan por su mérito artístico. Es uno de los premios de arte más prestigiosos otorgados en el corazón de Florencia a aquellos artistas que se destacaron por su investigación artística y estilística y es un símbolo correcto para una importante carrera artística. Este año se hará la ceremonia en la ciudad de Milán en el Museo que lleva el nombre del genio florentino.

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología "Leonardo da Vinci" tiene su sede en Milán; inaugurado en 1953, con un total de 50.000 m² es el museo técnico-científico más grande de Italia y uno de los más grandes de Europa. Tiene la colección más grande del mundo de maquetas de máquinas realizadas a partir de dibujos de Leonardo da Vinci. Es visitado por más de 500.000 personas al año. Las colecciones cuentan con 16.000 activos históricos e incluyen evidencia representativa de la historia de la ciencia, la tecnología y la industria italianas desde el siglo XIX hasta la actualidad. En sus 14 talleres interactivos se realizan actividades que siguen el método educativo basado en la educación informal. El museo colabora con las principales empresas europeas y museos de ciencia del mundo y desde 2003 es miembro de ECSITE (European Collaborative for Science, Industry and Technology Exhibitions). Para la ocasión han sido seleccionados, por los críticos italianos Salvatore y Francesco Saverio Russo, algunos de los mejores artistas internacionales y contemporáneos.

El Premio Da Vinci, un símbolo justo de una importante carrera artística

Julio Sierra, artista caleño (pintor, escritor, cantautor y escultor), quien desde este año es miembro de honor y permanente de la UNOTA (Naciones Unidas de las Artes y las Ciencias), organización que trabaja mancomunadamente con la UNESCO, es el presidente y fundador de la Bienal internacional de arte contemporáneo de Cali, Colombia, que se llevó a cabo con gran éxito el pasado 2 de septiembre de 2022, donde participaron artistas de más de 30 países y fueron premiados 105 artistas entre los miles de seleccionados. Es principalmente cubista, impresionista y surrealista. Su formación artística la llevó a cabo en “El taller de las artes”, bajo la enseñanza del maestro Guillermo Ruiz Camargo, quien le enseñó todas las técnicas y corrientes del arte, además de diferentes disciplinas como la escultura y la acuarela. Fue elegido como uno de los cien mejores artistas contemporáneos del mundo 2020 – 2023 por El museo de las Américas de los Estados Unidos y la Biblioteca de las comunidades europeas.

Recientemente expuso su obra surrealista llamada Pasiones, locos y letras, basada en la literatura de los escritores latinoamericanos de renombre, entre los cuales se destacan Gabriel García Márquez, Mario Vargas llosa, Julio Cortázar, Borges y Andrés Caicedo, en importantes galerías y museos de Colombia, para luego realizar su gira de exposiciones en Francia (París, Carrousel du Louvre, sala de exposiciones temporales, octubre 24, 2021 y en Abril 2022), en Espana (Madrid, Galería Espacio cultural abierto, Parque del retiro, Noviembre 3, 2021), en Italia (Bienal de arte contemporánea de Salerno, Palazo Fruscione 6 de noviembre 2021), en Egipto (El Cairo, Embajada de Colombia y en Galería de hotel 5 estrellas Tolip).

Su extensa obra resalta las escenas literarias donde la pasión se desborda a tal punto, que raya en la locura, lo cual lo acerca al realismo mágico latinoamericano. Sus obras estarán expuestas este año 2022 en diferentes salas de arte importantes a nivel mundial, entre las cuales se destaca nuevamente El carrousel du Louvre de París, octubre 21 de 2022.

Sierra ha escrito los libros “Liberando a Grid, el mundo de los sueños”, editorial Anzuelo crítico literario de la Universidad del Valle: una novela épica basada en el conflicto interno colombiano y la lucha contra el narcotráfico, pero explorando personajes a partir de las leyendas y mitos de los pueblos colombianos. “El demonio Buziraco”. editorial Matiz: novela de ficción histórica, basada en la leyenda caleña y cartagenera, donde narra además hechos violentos, ocurridos durante la colonia española y el mestizaje. “Los cuentos de cada cosa” editorial Art & co, novela de ficción, donde se narran 80 cuentos, originados en diferentes partes del mundo. “La historia del arte abstracto”, Libro de no ficción, sobre el arte moderno y contemporáneo. Su libro reciente: “Arte y neurociencias: Las artes y las inteligencias múltiples”. Editorial Art & Co.

Actualmente ha creado con el artista caleño y curador internacional Miguel Ángel Guarín Ramírez, la Fundación MACLA Colombia (Fundación Museo de arte contemporáneo Latinoamericano), avalada también por la United Nations of the Arts & Sciences, con la cual impulsa a artistas emergentes buscando su reconocimiento y abriendo espacios de exposición de arte en la ciudad de Santiago de Cali, donde quiere fortalecer el mercado del arte, siendo la Bienal internacional de arte contemporáneo su principal enfoque.

Este año 2023, además de recibir el premio Leonardo Da Vinci, Sierra expondrá sus obras, el 9 de septiembre en los eventos de La Fashion Week de Nueva York; el 31 de Marzo en el Carrousel du Louvre de París, en la Sala de Exposiciones Temporales por cuarta vez consecutiva y recibirá el reconocimiento TOP ARTIST: THE PROTAGONIST OF CONTEMPORARY ART (LOS MEJORES ARTISTAS: LOS PROTAGONISTAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO) que tendrá lugar el 18 DE Mayo en la prestigiosa sala capitular del Palacio San Teodoro de Venecia, Italia, donde se rendirá homenaje a artistas internacionales frente a marchantes del arte, galeristas, directores de museos y coleccionistas.

La exposición en la Sala de Exposiciones Temporales del Carrousel du Louvre, este 31 de marzo tendrá de Julio Sierra y de Miguel Guarín tres series pictóricas destacando la cultura y las costumbres de Colombia:

Colombia Impresionista. Valle del Cauca Impresionista. Cali Impresionista.