Arnulfo Gasca Trujillo, el gobernador que sorprendió al Caquetá

Por: Edilberto Valencia Méndez |

diciembre 28, 2022

Arnulfo Gasca Trujillo es el gobernador que le cambió la cara a una región tradicionalmente abandonada. Campesino, ganadero y empresario como el que más, sin ostentosos títulos académicos, ha gestionado recursos de alrededor un billón de pesos para el Caquetá, algo sin precedentes en la región. Además, no solo lo hizo a nivel nacional, sino también internacional. Él se mueve como pez en el agua en cualquier escenario que le toque.

Como si eso no fuera suficiente, Gasca Trujillo es versátil. De hecho, los caqueteños ya se acostumbraron a ver a su gobernador en las redes sociales tanto con botas de caucho, poncho y su eterno sombrero, ayudando a empujar un carro en alguna trocha o sentado en un bulto de plátano en una finca mientras escucha a los campesinos, como de traje completo, eso si sin faltar el sombrero, en reunión con algún ministro, algún gerente de talla nacional e incluso con el presidente. Él siempre está buscando cómo mejorar la vida de sus conciudadanos, de su gente y de sus campesinos, como él mismo dice.

En la pandemia, cuando todos pensaban que su gobierno se iba a convertir en una debacle, sucedió todo lo contrario. Él gestionó y pidió lo que hacía falta. Fue a las altas esferas del gobierno y fundaciones internacionales, y logró mejoras en infraestructura en salud que ni siquiera se pensaban. Para la muestra, sala UCI y sala ERA para el Hospital María Inmaculada de Florencia. También, laboratorio biológico y todo lo relacionado con pruebas rápidas para el COVID-19 y otras enfermedades, además de equipos médicos de alta tecnología. Lo anterior de tal forma que ahora los equipos van a la cama del paciente a efectuar los exámenes, así sean radiografías, tomografías o cualquier otro. De esta forma, los diagnósticos y tratamientos son mucho más ágiles y ya no hace falta tener que acudir a otras ciudades como antes sucedía.

Por razones de espacio no podemos enumerar lo hecho en infraestructura educativa, en vías (principalmente terciarias) y en pavimentaciones que han sacado del olvido a muchas regiones. No podemos hacerlo tampoco a sabiendas de que se nos va a tildar de ser incensarios del gobernador. Sin embargo, así como en ocasiones anteriores denunciamos pésimas, corruptas e insulsas administraciones (no en vano el Caquetá tuvo hasta tres gobernadores en un mismo período), es nuestro deber moral reconocer un gobierno como el del campesino y ganadero Arnulfo Gasca Trujillo, que, sin temor a equivocarnos, está entre los mejores del país.

