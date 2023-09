Argentina, metida en pretina

Por: CÉSAR CURVELO |

septiembre 19, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Javier Milei es un economista argentino candidato a la presidencia del país gaucho. Famoso en esos lares por sus altisonantes, lunáticas y fuertes diatribas contra sus rivales, usando palabrotas y asumiendo posturas terro-macabro-agresivas.

El man de marras es a Argentina lo mismo que Xóchitl Gálvez a Méjico. Como Corina Machado a Venezuela. O como Bolsonaro a Brasil. O Marine Le Pen a La France. O Alberto Núñez Feijóo a España. Y así.

-Publicidad.-

Autodefinido como “anarcocapitalista” y “liberal-libertario” *. No me preguntes el porqué de la caracterización cacofónica y libre-repetisónica. La verdad es que no lo sé ni me interesa averiguarlo. Por tener más de dos dedos de frente, uno supone que su cabecita loca incluye el laissez-fair-laissez-passer, el sálvese-quien-pueda, el marica-el-último-en-el-desguace-del-botín, y el se-jodió-pindanga.

De posición política neonazi-ultragoda-misógina, el tipo se opone al aborto, rechaza el sistema de educación sexual en las escuelas, respalda el libre porte de armas de fuego, niega la teoría del daño climático y acusa al Papa de ser el diablo.

Publicidad.

Garabateador de ideotas a lo Adolf Hitler. No hemos leído sus libros, pero imaginamos que están inspirados en Mein Kampf, del führer. Mi lucha, en chapetoñol. Una magna obra mileína: Maquinita, infleta y devaluta. Es el titulacho en español. Lo puedes verificar.

Como cosa rara en el país austral de nuestro querido continente Aviayala, practicó fútbol tirándose de palo a palo en el arco de las inferiores del club Chacarita Júniors.

Promete a rajatabla en su programa de gobierno que, de montarse en el potro de la primera magistratura de la nación, habrá despidos a granel de cargos oficiales anulando dos tercios de los ministerios ―entre otros machetazos a la arboleda burocrática―, un fuerte bajonazo de impuestos a los empresarios, la eliminación del Banco Central y una reducción drástica del gasto público.

Milei es un apellido agudo por su acento y que, como puedes ver, termina en vocal. O sea que debería tildarse en la vocal fuerte de la última silaba, que es la E. Ni él ni nadie le pone tilde. Pasa lo mismo con Sabato, el apellido del inmortal escritor Ernesto ―autor de las novelas El túnel, Sobre héroes y tumbas, Abaddón el exterminador y el ensayo La resistencia, creo que bastante leído por los caleños―, apellido de tono esdrújulo y que por regla de tres debería ir tildado en la primera A. Igual nadie o pocos le ponen tilde. También es el caso de Alexander, que tildarse en la segunda A. Se supone derivado del inglés, donde no existe la tilde. Quizás por esto es que en el idioma de Shakespeare tú escribes Cali y pronuncias Tegucigalpa. Alexander es la forma latina de Alejandro, asimismo popular en nuestro castizo.

Sucede, pasa y acontece que el ya mencionado Milei ocupó el primer lugar en las votaciones “paso”, que son previas a la primera vuelta presidencial en el país natal del Papa Francisco, a realizarse el domingo 22 de octubre. Muchos pasquines de ultraderecha ya lo ven apoltronado en el abullonado sillón ejecutivo de la Casa Rosada. Paso es la sigla de las elecciones “primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”, proceso por el cual fueron escogidos los candidatos de cada frente amplio, alianza variopinta o bloque de partidos. El periodo del primer mandatario es de cuatro años, como en Colombia, y se puede optar a reelección inmediata. Los mayores de dieciséis años son los votantes potenciales. Para mayores de 18 y menores de 70 años es obligatorio ir sufragar o presentar una excusa con la causal de inasistencia. Esto último debería establecerse aquí en Locombia.

Bueno, ya finalizando, digamos que una cosa es ser el actual campeón mundial masculino mayores de la FIFA y otra muy, pero muy distinta, es la convertirse en otro peón de la geopolítica neoliberal global, objetivo real de la hambrienta cartera del susodicho Milei.

Veamos. En el primer caso, digamos que nuestra hermana de la Patria Grande ha engendrado una camada de cracks que nos llenan de orgullo: Maradona, Messi, Kempes, Fillol, Passarella, Batistuta y Di Stefano, que estuvo por aquí en Millonarios. Recién la Albiceleste derrotó a Ecuador y Bolivia, y puntea la tabla de posiciones con seis puntos en el grupo eliminatorio Conmebol, junto con el pentacampeón Brasil. ¿Y Colombia? ¡Tercera y vamos con todo en octubre!

Para el segundo caso, el político, da grima. Vivió años y años de dictaduras y regímenes neoli-venales, que endeudaron la nación de José de San Martín hasta más no poder, lo que hoy es un problemón por falta de divisas suficientes para pagar las agiotistas cuotas.

Ojalá la Argentina se meta en pretina y cumpla su deber de no apoyar a desquiciados como el badulaque de pacotilla del tal Milei.

¿Qué nos dice la RAE acerca de eso de meter en pretina? “Estrechar y precisar a uno a que ejecute alguna cosa, o a que cumpla con su obligación. Latín: Ad disciplinam vel muneris metas adigere.” **

(*) Con datos de: wikipedia.org/wiki/ Elecciones_presidenciales_de_Argentina_de_2023

(**) apps.rae.es/da_datos/tomo_iv_html/meter_ 009920.html