Ante la falta de justicia… ¿justicia por mano propia?

Policía pide a comunidades que no tomen justicia propia, para eso vale preguntarse: ¿hasta cuándo la impunidad, ineficacia y parcialidad del sistema judicial?

noviembre 06, 2021

En las últimas semanas, casos de asesinatos a presuntos ladrones se han presentado a lo largo y ancho del país, uno de los más sonados fue el asesinato de dos jóvenes a manos de un presunto grupo al margen de la ley en Tibú, Norte de Santander cuando estas horas antes se encontraban robando dentro de un almacén y habían sido expuestos por la comunidad.

En los últimos días también han sonado los casos de los dos ladrones atropellados y posteriormente acribillados en Barranquilla luego de robar una cadena oro a un comerciante, así como el presunto linchamiento y muerte de otros tres por parte de la comunidad en Chinú, Córdoba, pero, ¿Qué es lo que está ocurriendo?, ¿Por qué las personas optan por tomar la justicia a mano propia? ¿Ante la falta justicia por parte del Estado, toca la propia?

Claramente el aumento de la justicia a mano propia en Colombia, ya sean linchamientos, paloterapias o ajusticiamientos no viene por el mero hecho de que los colombianos seamos una sociedad violenta, claramente viene por el hecho de que existe una inoperancia de los sistemas judiciales que cada vez acrecienta la falta de credibilidad de una justicia oportuna en la población, en otras palabras, no existe la justicia en este país, En Colombia, 6 de 100 delitos se castigan, es decir, la impunidad en este país llega al 94%, convirtiéndonos en uno de los cinco primeros países del mundo con mayor impunidad.

Hace muy poco veía un programa de un canal de televisión colombiano en donde mostraba como eran grabados una banda de delincuentes en Bogotá en donde robaban dinero a transeúntes por medio de una supuesta venta de celulares a bajo precio, habían estafado a una gran cantidad de personas, y luego de semanas de seguimiento, los personajes fueron arrestados, en sus fotografías para la policía hacían caras de burla pero el motivo tenía una razón sabían que la justicia los dejarías libres y efectivamente, así fue, ni que decir de la impactante noticia del ciudadano venezolano que tras salir de la cárcel, fue a buscar a la mujer que lo denunció por un robo y la asesinó con un arma blanca e hirió a su hija.

Cuando una sociedad no confía en sus instituciones ni en aquellos que están encargados de mantener la seguridad, se puede llegar al extremo de tomarse la justicia por cuenta propia, las cifras revelan que en el 2019 dos personas fallecieron en medio de linchamientos, en 2020 una, y durante el primer semestre de este año, esa cifra se disparó a siete personas en medio de casos de justicia por mano propia, sin contar aún los ocurridos durante el segundo semestre de este año, lo que demuestra claramente que esta práctica va en aumento junto con el caso del número de muertos por el mismo.

La Policía pide a la comunidad que no se tome la justicia con sus manos, pero, para esto debemos hacernos la pregunta, ¿hasta cuándo se soportara la impunidad, la ineficacia en las investigaciones, la imparcialidad del sistema judicial y la corrupción?, y hemos puesto las estadísticas de los ladrones muertos, la otra cara de las estadísticas nos dice que cada semana asesinan hasta 12 personas por robo en Colombia, no me considero un defensor de los linchamientos y los asesinatos a ladrones, así como tampoco planeo defenderlo, pero si critico un sistema judicial que está fallando y tras de fallar, culpa o quieren culpar a quienes se sienten cansados de que les quiten lo poco o lo único que tenemos incluso, que es la vida.