La buena imagen del gobernador del Quindío se venció como sus raciones del PAE  

Por: valentina orozco |

noviembre 06, 2021

Recordemos algunos de los casos más indignantes del Plan de Alimentación Escolar (PAE) que se han convertido en un caldo de cultivo para malos manejos de dinero. Desde los escándalos del PAE en Santander, incluida la carne de burro y caballo que habrían consumido los niños, hasta el famoso kilo de pechuga de 40.000 en Cartagena, llegan las sardinas vencidas, los bananos verdes, las avenas podridas y las naranjas oxidadas del gobernador del Quindío.

El PAE no deja de sorprendernos con su escalada de vergüenza nacional. Hemos visto cómo muchas regiones del país, cada una a su particular manera, le han puesto sazón a este caldo de cultivo de la corrupción. El Quindío entonces parece no ser la excepción.

"De la carne de burro y caballo, las raciones vidas en las desnutridas manos de los infantes, tenemos los bananos verdes y los alimentos en estado de descomposición en el departamento del Quindío".

Cero y van dos veces que le han escrito al gobernador en las redes sociales. Hace unas semanas fueron detectadas algunas sardinas caducas que por fortuna y según explicó el mandatario, quien habilidosamente enfrentó el escándalo que podría haberse generado, restándole importancia al mal oliente hallazgo: “Eran solo una pocas sardinas, que además fueron retiradas”, expresó Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío, a través de su oficina de comunicaciones, cabe anotar que ninguno de estos alimentos llegó al urgido paladar de los niños del Quindío.

Sin embargo, nuevamente esta semana, en la municipalidad de Filandia, se prendió una nueva alerta con la denuncia pública que hiciese el Suteq sobre presuntas irregularidades en la prestación del Plan de Alimentación Escolar, cuando en el recorrido de la Comisión de la Presencialidad, encontraron lácteos con fecha de vencimiento de enero de 2021, además de frutas en un escandaloso estado de oxidación que hubieran comprometido la salud de carca de 5.000 menores.

Resulta estruendosamente escandaloso que suceda justo en la administración de Roberto Jairo Jaramillo, dirigente que enarbola como bandera el cuidado de nuestros niños y niñas.

Aunque nuevamente de manera ya no habilidosa, pero sí muy cínica, el mandatario quiera volver este asunto en algo positivo de su gestión al destacar, mediante comunicación oficial, cito el texto, al pie de la letra de su boletín.

“La voluntad y compromiso del equipo de la Gobernación, el operador y los manipuladores de alimentos en las Instituciones Educativas, lo que ha permitido que estas alertas no pasen a mayores, ni que tengan un impacto real en ninguno de los niños, niñas y jóvenes que hacen parte del programa”.

Se le olvida al dirigente que su reacción para el retiro de los alimentos vencidos, ha sido gracias a denuncias y no al peritaje de la Secretaría de Educación, como pretenden ahora hacer creer, tildando las además de malintencionadas, cuando realmente existen fallas casi mortales en el control de calidad de la cadena de suministros, responsabilidad del Gobierno departamental.

