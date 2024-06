Antanas Mockus y otros 3 exrectores no apoyaron la rebelión de sus colegas por la elección de Múnera

En una carta 10 exrectores de la Nacional advirtieron que no formarán parte del Consejo Superior como forma de expresar su desacuerdo con la actuación del gobierno

.Publicidad.

La elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia el pasado 6 de junio no le puso fin al lío en el que se encuentra la institución, sino que, por el contrario, aumentó la polarización existente entre el Gobierno y los estudiantes que lo quieren a él en el cargo con los directivos y otras personalidades que piensan que José Ismael Peña es el rector legítimo.

Vea también: El camino espinoso del profe Leopoldo Múnera para llegar a la rectoría de la U Nacional

..Publicidad..

Entre los defensores de Peña, quien había sido elegido originalmente el pasado 21 de marzo, se cuentan principalmente los tres miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) que promovieron su candidatura dentro del órgano colegiado, como lo son la Decana de la Facultad de Minas, Verónica Botero; el profesor Diego Torres y el exrector Ignacio Mantilla. Pero, también han aparecido otras voces entre las que se destacan principalmente exrectores de la institución que argumentan que se ha violado la autonomía universitaria.

...Publicidad...

En ese grupo, además de Mantilla, está la química farmacéutica Dolly Montoya, quien ocupó el cargo de rectora hasta el 1 de mayo y quien tuvo como Vicerrector al propio Peña. También ha sido protagonista el médico Fernando Sánchez, quien fue uno de los 7 testigos que acompañaron a Peña a auto posesionarse en una Notaría.

....Publicidad....

El CSU se quedó sin representación de exrectores

Después de verse derrotado y de ver cómo quedaba un CSU con mayorías del Gobierno, Ignacio Mantilla decidió renunciar a su asiento en el organismo, pero no lo hizo solo, puesto que otros nueve exrectores de la institución firmaron una carta en la que aseguran que no van a formar parte de la máxima autoridad de gobierno de la Universidad Nacional hasta que el Consejo de Estado no se pronuncie sobre la elección de Múnera.

Además de Montoya y Sánchez, la misiva recibió el respaldo de Marco Palacios, Ricardo Mosquera, Diego López, Osmar Correal, Eduardo Brieva, Darío Valencia y Moisés Wasserman.

Tras una extensa reunión el día de ayer, 10 de los exrectores de la Univ. Nal. nos pronunciamos en estos términos: pic.twitter.com/Hhq7jQfPHF — Ignacio Mantilla Prada (@MantillaIgnacio) June 11, 2024

Sin embargo, hubo algunos exrectores que no pusieron su nombre en el escrito. El caso más evidente es el de Víctor Moncayo, quien estuvo al frente de la institución entre 1997 y 2003 y quien hoy es representante del Consejo Nacional de Educación Superior en el CSU. Tampoco firmaron el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus (1991-1993), el sociólogo Guillermo Paramo (1993-1997) y el científico Ramón Fayad (2005-2006), quienes sí se habían pronunciado sobre el tema firmando una carta en la que se validaba la elección original de Ismael Peña.