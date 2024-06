Jhon Jáder Durán está a un “sí” de llegar a Chelsea; su venta igualaría a la de Lucho al Liverpool

A pocos días del inicio de la Copa América, Jhon Jáder Durán se convirtió en noticia mundial después de confirmarse su posible arribo a uno de los clubes más importantes de Inglaterra. El convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia, y quien es una de las jóvenes promesas de la tricolor, está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Chelsea, después de que su equipo, Aston Villa, aceptara la oferta del club de la capital por sus servicios. Con su traspaso, el delantero no solo se ratificaría como el juvenil colombiano más caro de la historia, sino que igualaría el valor de Lucho cuando fue comprado por Liverpool.

Desde hace algunas semanas se venía hablando de la posibilidad de Jhon Jáder Durán de abandonar Aston Villa en esta temporada de fichajes. Entre los rumores, equipos de la Serie A italiana, LaLiga de España y la misma Premier League inglesa eran los protagonistas. Aun así, en las últimas horas se conoció que Chelsea tomó la delantera y con una oferta cercana a los 50 millones de euros, logró convencer a las directivas del club villano para dejar ir al delantero colombiano.

Los encargados de dar la noticia, en principio, fueron Guillermo Arango y Pipe Sierra, periodistas colombianos. Ellos, sin confirmar nada, aseguraron que dentro de todos los clubes que estaban interesados en Jhon Jáder Durán, entre los que se encontraban Atlético de Madrid, Manchester United, AC Milán o Fulham, el Chelsea era la opción más fuerte. El rumor empezó a acrecentarse; pero fue el mismísimo Fabrizio Romano, el experto en los fichajes del fútbol europeo, quien dio luces sobre la llegada del jugador a los blues.

A través de una publicación que hizo en su cuenta de X, el periodista italiano aseguró que los acercamientos de Chelsea y Aston Villa habían iniciado y que el jugador había puesto como prioridad al cuadro inglés, sobre los demás. Fabrizio aseguró que el club villano valoró al delantero colombiano en un precio entre los 35 a 40 millones de libras esterlinas, valor que, al parecer, el equipo londinense igualó.

🚨🔵 Jhon Durán remains one of the names on Chelsea shortlist since January.



Initial approaches between Chelsea and Aston Villa took place, as Villa asked for info on Gallagher.#AVFC value Durán around £35/40m.



Understand Durán gives priority to Chelsea over Italian clubs. pic.twitter.com/Cx3eo1yzqH