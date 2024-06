Anitta, la cantante que combina el pop con sus inversiones en el Nubank del millonario David Vélez

No solo tiene varios #1 mundiales, también es accionista y ha sido miembro de la junta directiva e imagen del banco del colombiano a quien conoció en su natal Brasil

Anitta es una de las figuras más desfachatadas de la industria musical contemporánea: vive su sexualidad como quiere, no se guarda sus opiniones y no tiene ningún problema de hacer sentir como un pelotudo a cualquier periodista que le falte el respeto o le haga alguna pregunta provocadora.

Es por este tipo de actitudes que su público la ama. Anitta es genuina como pocas estrellas de la industria musical y cuando se comunica con sus fanáticos, lo hace como si fuera una íntima amiga, una que abre su corazón ante ellos y les cuenta sus cosas más personales.

Ellos conocen todo sobre su ídola. Desde su profundo amor –ahora, de parcera– por Maluma, hasta el infame hecho de violencia sexual que vivió por culpa de un exnovio, cuando era adolescente.

Así que cuando Anitta cuenta detalles que son tan difíciles –o a veces imposibles– de revelar para cualquier mujer, también da luces para entender todo su proceso posterior como cantante, artista, empresaria y Chica Superpoderosa que ha logrado todos sus objetivos.

Porque Anitta decidió utilizar este episodio como un punto de inflexión en su vida y, según ella misma ha contado en la prensa y en los documentales que están disponibles en Netflix, para prometerse que nunca más volvería a dejar que alguien le pase por encima.

A partir de ahí nace esa portadora de voces tan maravillosa que vive como se le da la gana, se acuesta con quien se le da la gana y, más importante aún, dice lo que se le da la gana.

Anitta es cantante, una empresaria que tiene su propia productora de artistas y eventos y también actriz. Recientemente participó en la producción española de Netflix llamada Élite.

La poderosa voz de Anitta

Durante las últimas elecciones presidenciales en Brasil movilizó a sus seguidores contra Jair Bolsonaro y a que los jóvenes de 16 y 17 años participaran en la votación del nuevo presidente. Sus declaraciones tuvieron tanto impacto, que el año pasado la catalogaron como la tercera figura política más influyente del país, por encima del actual presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.

En los últimos días, también fueron virales sus declaraciones con un entrevistador gringo, quien la puso a imaginarse qué tipo de ley crearía ella si tuviera el mismo poder que un presidente. Anitta le respondió que lo que haría sería poner topes a la cantidad de dinero máximo de las personas ricas, porque considera que cuando una persona gana demasiada plata está obligada a donar una parte.

Durante su paso por el festival de Viña Del Mar, Anitta hizo una donación para los damnificados de los incendios que azotaron Chile en los últimos meses.

En 2022, pude hablar con ella a pocos días de que presentara la canción que ahora reconocemos como su mayor éxito (“Envolver”) y ese día me remarcó que estaba dando entrevistas en portugués, inglés y español; porque que estaba perfeccionando esos dos últimos idiomas. En un grado menor, Anitta también es capaz de comunicarse en italiano y francés; además tomó clases de japonés y ha dicho que el coreano también está entre sus intereses.

Recién ahora puedo entenderlo. Pero en ese momento yo no estaba hablando con una de las principales figuras femeninas del reggaetón, sino con la Anitta empresaria.

Con Larissa de Macedo Machado, una de las dueñas y entonces integrantes de la junta directiva del unicornio financiero Nubank, quien además creó una empresa llamada Rodamoinho Productora, para poder ser ella la gerente absoluta de su propia carrera musical. Celebrity Net Worth estima su fortuna en 40 millones de dólares.

Anitta comenzó cantando en el coro de su iglesia, pero luego saltó a la televisión y se disparó a la fama con sus videos de YouTube. Al poco tiempo firmó su primer contrato con Warner Music.

Así comenzó el imperio musical y empresarial de Anitta

Los comienzos de Anitta no fueron ni en el reggaetón, ni en el pop; sino en un estilo brasileño que en su país lidera todos los rankings musicales y se llama funk. Funk carioca, no el género musical del mismo nombre que fue furor por allá en los años setenta por allá en Nueva York.

Ciudad a la que viajó en 2012, para grabar el video de “Meiga e abusada” (Dulce y abusada), la canción que se convirtió en su primer gran éxito. En ese viaje Anitta también hizo una grabación, que años más tarde mostró en uno de sus documentales y donde declaró que algún día sería millonaria y famosa.

Sus siguientes éxitos le ayudaron a materializar ese sueño: “Show das poderosas” –canción con la que comenzó a destacarse en las listas de Billboard Brasil–, “Não para" y "Zen", que fue nominada a los Latin Grammy de 2014.

También en 2014 creó su empresa Rodamoinho Productora, para manejar no sólo su carrera, sino la de otros artistas emergentes. En el documental de Netflix se ve que Anitta, como CEO de la compañía, está pendiente hasta del mas pequeño detalle.

Luego lanzó Bang”, “Sim ou nao” –que presentó en 2016 en compañía de Maluma y que también tuvo una versión en español– y “Paradinha”, que fue su primer canción compuesta originalmente en español. También a comienzos de 2016, Anitta participó en un remix de J Balvin para una versión de “Ginza”, que estuvo enfocada al mercado brasileño.

Parece que ese fue el momento en que Anitta comprendió que no sólo podía ser la más grande de Brasil, sino del mundo o, por lo menos, intentarlo. Así que comenzó un proyecto llamado Check mate, en el que mes a mes lanzaba canciones con artistas de diferentes partes del planeta como Alesso y Poo Bear (productor famoso por trabajar con Justin Bieber).

Entre ellos también estaba J Balvin, con quien ahora presentaban una canción llamada "Downtown", que terminaría convirtiéndose en el primer hit mundial de Anitta y en un tema número uno en países como Brasil, Colombia o Argentina. La composición también se destacó entre las canciones más importantes de la lista estadounidense de Billboard.

En 2017 Anitta también participó en un megahit brasileño llamado "Voce partiu meu coração" con los cantantes Nego Do Borel y Wesley Safadão. Por acá esa canción no sonó mucho, pero sí fue muy popular una nueva versión en español que hizo Maluma llamada "Corazón".

El paso a ser una de las mujeres más importantes del pop mundial y una ficha clave para Nubank

En 2021, Anitta entró a la junta directiva de Nubank, aunque dimitió al año siguiente para estar mucho más pendiente de su carrera. Actualmente Anitta no sólo es accionista del banco del colombiano David Vélez, lo que la convierte en dueña de una parte de la marca, sino también embajadora global de la empresa.

En una entrevista con Revista Semana, que se realizó en esa época, David Vélez destacó que Anitta tiene un profundo conocimiento sobre cómo se comportan las personas que consumen su música y que la diva brasileña tiene gran experiencia en campañas de marketing.

Entonces, el CEO de Nubank no sólo exaltó las cualidades de Anitta, sino que remarcó que nadie en la junta directiva del banco tenía las mismas capacidades que les permitieran desarrollar ese tipo de estrategias.

Anitta con David Vélez y Cristina Junqueira. Directivos de Nubank.

Anitta también tiene éxitos con figuras globales como The Black Eyed Peas, Sam Smith, Becky G, Sean Paul, Tainy y hasta Caetano Veloso. Esta canción llamada "Vocé mentiu" nació en un momento muy bonito de su carrera, porque, según me contó aquella vez que pude entrevistarla, se había quedado sin contrato discográfico y sin mánager.

Así en vez de derrumbarse preparó Kisses, uno de los discos mejor trabajados de su carrera, en el que además cada canción tiene su propio concepto audiovisual. La producción fue tan cuidada que, aunque el disco no tuvo una gran recepción, sirvió para crear el equipo de trabajo que la ayudaría a conseguir los éxitos que vendrían después.

Pero su popularidad sí se disparó en tiempos pandémicos, por una canción llamada "Envolver", que el año pasado se ganó el premio a Mejor Video Latino en los premios de MTV. Superando a Karol G, Shakira y Bad Bunny, quienes también estaban nominados en la misma categoría.

"Envolver" es una de las canciones de un disco llamado Girl From Río, que fue su gran apuesta con la división estadounidense de Warner Music, pero parece que la artista y marca no pudieron entenderse y que no terminaron en buenos términos. Aunque ese álbum tiene su parte bonita, que ese proceso fallido la hizo volver a sus raíces.

A partir de todas estas idas y venidas, de pegar éxitos mundiales de reggaetón o pop y también de explorar tanto con su arte como con su propia vida, es que nació el disco Funk generation que Anitta estará presentando en Bogotá dentro de pocas horas.

Otro trabajo que cuido hasta en el más mínimo detalle y donde se destacan posibles éxitos como "Funk rave", "Double team" (con el puertorriqueño Brray y la española Bad Gyal) y "Ahí" con el ídolo pop Sam Smith.

Funk generation puede llegar a ser realmente exitoso, sobre todo si se tiene en cuenta que en los últimos meses tanto Maluma como Karol G han colaborado en éxitos de funk brasileño. De todas formas, quizás la mayor cualidad de Anitta, y la que resulta fundamental para entender su proceso como artista, es que siempre se ha movido en torno a los mandatos de su corazón y su alma.

Además, una de las razones que ayudan a entender el éxito tan impresionante que ha sido "Envolver", es el hecho de que, al escucharla, millones de personas quisieron bailar como ella. Así que en tiempos frenéticos de redes sociales, esa puerta siempre quedará abierta.