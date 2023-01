.Publicidad.

La sudafricana Anglogold Ashanti le apostó fuerte a la exploración de minería de cobre en Quebradona, un proyecto que se encuentra en los límites de Jericó y Támesis en el suroeste del departamento de Antioquia. Durante los quince años que le dedicó a la fase de exploración y licenciamiento, la multinacional le invirtió USD 180 millones a sacar este megaproyecto adelante. Las expectativas eran mayúsculas.

El respaldo para iniciar la exploración era sólido: contaba con el respaldo del Contrato de Concesión minera L 685 del 12 octubre de 2016 entre el gobernador del departamento de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez y Minería Quebradona Colombia, y esperaba una vez aprobada la licencia en el 2021, iniciar la etapa de construcción en montaje para poder entrar en producción en el 2025.

Quien pensaba coronar el proyecto es el colombiano Alberto Zuleta, nombrado CEO de la minera en septiembre de 2021 y quien a su vez llevó al proyecto de Antioquia a Mauricio Echeverry, su colega de sus tiempos de presidente de Ecopetrol en el gobierno de Cesar Gaviria. Sin embargo, con el triunfo electoral de Gustavo Petro todo cambió para el sector minero.

En el caso de Quebradona, el proyecto tenía en su contra que el Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- del gobierno Duque no le había aprobado la licencia con lo cual fue fácil para el Presidente y la Ministra de Minas y Energía meter al congelador el proyecto, tal como lo confirmó públicamente en su visita a Jericó el pasado 14 de enero. Dio por hecho en cuenta de twitter que el gobierno detiene los proyectos mineros en Jericó que ponen en riesgo el agua, y que su anhelo es que “Jericó sea un distrito agrario y ecológico”.

El abogado Rodrigo Negrete, un ambientalista del círculo de confianza de la ministra del medio ambiente Susana Mohamed, quien en el pasado ha litigado y es muy reconocido por sus pleitos en este sector, tomó las riendas de la ANLA. Se preveé que se impondrá una línea dura.

Todo proyecto minero requiere en Colombia de una autorización mediante licencia ambiental otorgada por el ANLA para poder operar. La solicitud de licencia ambiental de Quebradona inició trámite administrativo ante la ANLA el 23 de enero de 2020, veinte meses después, el 25 de octubre de 2021, la ANLA mediante auto No 09023 indicó que archivaba el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto de minería de Quebradona.

Las principales consideraciones técnicas que llevaron al archivo de la solicitud y por la tanto a la negación de la licencia ambiental se relacionaron con: la definición del área de influencia, la caracterización de los componentes relacionados con el agua (hidrogeológico e hidrológico), de geotecnia y biótico (organismos vivos), consideraciones frente al depósito de relaves (residuos de la actividad minera) y a la subsidencia (hundimiento del suelo), entre otros.

Ante esta primera negativa de licencia ambiental, la empresa interpuso el 18 de noviembre de 2021 un recurso de reposición, cuyo trámite administrativo fue nuevamente archivado el 29 de abril de 2022. A pesar de los ajustes que Anglogold realizó en su estudio ambiental para obtener la licencia para Quebradona, la ANLA se mantuvo firme en archivar el proceso. Para completar desde Davos, la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhamad, reiteró que AngloGold no cuenta con licencia ambiental desde el 2021 cuando el ANLA se la negó porque los estudios no lograron demostrar que no habría afectación del agua y por el manejo de grandes residuos que se iban a acumular en la orilla del río Cauca.

La llegada de Rodrigo Negrete a la dirección del ANLA hará aún más complicadas el otorgamiento de licencias a los proyectos mineros.

El proyecto quedará paralizado al menos durante estos cuatro años, pero Anglo Gold Ashanti puede insistir en un cambio de horizonte político, ya que su título minero que termina en mayo 14 de 2037. El área del título minero HHII-13 es de 7.593 hectáreas mientras el área de intervención del proyecto es de 471 hectáreas en cuatro predios en las veredas Cauca y Quebradona, aproximadamente 2.4 % del total del área de Jericó, un municipio que hace parte de la red de pueblos patrimonio de Colombia, y es llamado el “pueblo más hermoso de Antioquia” por su topografía, estilo republicano y paisajes, y cuya economía se basa en la agricultura.

El objetivo de la multinacional, dueña del 100 % del proyecto, era extraer 4.9 millones de toneladas de cobre, oro y otros minerales de forma subterránea durante 21 años con una inversión estimada de USD 1.300 millones, estimaba generar 4.000 empleados directos e indirectos en sus diferentes fases, e incluía un tiempo adicional de cierre de 3 años y un postcierre de 10 años. En su informe del portafolio de la compañía, Anglogold presenta a Quebradona como un proyecto verde de larga duración, alta ley y bajo costo que le agregaría la producción de cobre a su cartera.

Anglo Gold Ashanti no se a quedado callada con sus argumentos para defender las bondades del proyecto, realiza campañas en redes sociales y plataformas digitales orientadas a los grupos de interés afectados en el área de influencia y a nivel nacional. Permanentemente ha insistido que “Quebradona no pone en riesgo el agua del territorio y puede coexistir en armonía con el desarrollo de un distrito agrario y ecológico”.

Pero el tema de la licencia ambiental no es el único obstáculo que enfrenta el proyecto. Una parte de pobladores han alzado la voz, y el avance en los trabajos de exploración realizados por AngloGold en Jericó se desarrollaron en medio de polémicas que llevaron a conflictos sociales en torno al proyecto minero, tanto así que, en noviembre pasado, ya con el nuevo gobierno actuando, la alcaldía pidió al Gobierno Nacional mediar en la disputa que enfrenta a quienes están a favor y en contra del proyecto.

Marchas en de la población de Jericó en contra de la mina de Quebradona

El gobierno tomó medidas de control sobre el tema, y el pasado viernes 13 de enero, la Agencia Nacional de Minería – ANM, emitió una resolución mediante la cual reasumió las funciones de fiscalización, seguimiento y control de 9 títulos mineros declarados de interés Nacional y Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos que estaban a cargo de la Delegación de Antioquía, dentro del cual se encuentra el proyecto de Quebradona, el cual dejará de estar en manos de la institucionalidad departamental y serán centralizados en la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia.

Ahora, la Agencia Nacional Minera – ANM, bajo la dirección de Álvaro Pardo, también de corte ambientalista y uno de los funcionarios que le hablan al oído al presidente en el tema minero, será la encargada de hacer el seguimiento, imponer multas y declarar caducidad de estos contratos de interés nacional como Quebradona.

La suerte para la sudafricana AngloGold Ashanti parece echada, la suspensión de las actividades cancela unas regalías anuales estimadas de $ 60.000 millones, 3.000 empleos directos en la construcción y 1.500 empleos directos durante la operación. Además, de retrasar la diversificación de la matriz minera del país, especialmente en la producción de cobre, material clave para la transición energética.

Actividades locales financiadas por Quebradona y marchas a favor de la mina en Jericó

Todavía no se sabe qué medidas va a tomar la minera frente a sus instalaciones y trabajos en curso en Jericó, donde según cifras de 2021 cuenta con cerca de 150 empleados directos más 37 de servicios temporales, tiene contratos con 126 proveedores nacionales, 133 regionales y 72 locales, más aportes al Fondo Emprender del Sena, acompañamiento a prestadores de servicios turísticos, y apoyo a programas de desarrollo comunitario, educación, cultura y deporte.

