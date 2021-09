Epa Colombia reveló que está tragada de Lina Tejeiro

.Publicidad.

Por medio de sus redes sociales, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia confesó su amor por una celebridad, pero borró rápidamente los videos sin ninguna explicación. “Yo me iba a vivir al lado de la casa de Lina Tejeiro. Como yo sé que Lina vive tan lejos, yo quería que fuéramos vecinas, pero no se va a poder porque tengo mis bodegas en todo lado y me demoro y tú sabes cómo está la entrada de Bogotá” inició la dueña de keratinas que confesó su admiración por la actriz de La ley del corazón.

“Lina, ¿te gustaría venir a mi empresa? ¿Te gustaría darte una vuelta y conocer el emprendimiento colombiano?” le preguntó por sus redes sociales Epa Colombia a Tejeiro, que además también confesó haberse soñado con ella. “A mi me gusta Lina, pero no le vayan a decir porque se pone toda atacada” finalizó la empresaria antes de borrar las historias minutos más tarde.

