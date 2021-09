Andrea Serna y otras estrellas a las que les sacó el brillo Isaac Nessim

.Publicidad.

Isaac Nessim fue el presentador estrella de Noticias Caracol entre 1998 y 2006. Convocado por Yamit Amat para ser el rostro masculino del canal, se convirtió en el presentador más importante de su época y después del “retiro” de las cámaras, sigue entregando toda su experiencia a un solo objetivo, guiar a aquellos que como él, quieren convertirse en grandes periodistas y presentadores.

“Hoy en día necesitamos un mentor, una persona que nos guíe si queremos ser presentadores, periodistas, candidatos a alguna alcaldía” explicó Nessim en entrevista, quien en aras de esa misión creó una empresa de asesoría de imagen personal y corporativa llamada Imagen Isaac Nessim.

Ha sido tal la responsabilidad de Isaac con aquellos a los que le ve potencial, que entre sus pupilos se encuentra una de las grandes presentadoras de la televisión colombiana. Hace algunos años, fue él quien ayudó y enseñó a Andrea Serna a conquistar a los televidentes a través de las cámaras, en un inicio en RCN, y ahora en Caracol.

Isaac recordó la historia en Las 2 Orillas: “Yo ví una niña en el Hotel Intercontinental (...) y me recordó muchísimo a una de las modelos con las que me tocó trabajar en Tokio. Inmediatamente la vi y le dije -¿Usted quiere ser modelo?- Me dijeron que ella estaba estudiando economía y que no sabían quién era yo. Después me llamaron y ella aceptó porque quería aprender conmigo. Así nació Andrea Serna y miren hasta donde trascendió simplemente por dejarse asesorar. Incluso hoy en dia me dice -Fuiste tú el que me dijiste, tú puedes- Y eso es lo que yo hago por muchísimas personas”

Andrea Serna es reconocida por ser presentadora de Noticias RCN, Factor X, Factor Xs, y recientemente El Desafío del canal Caracol. Si no hubiese sido por Isaac Nessim, tal vez no tendríamos a semejante talento en la televisión.